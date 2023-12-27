Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом после семи лет отношений

Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом после семи лет отношений Фото: wikimedia
Американская певица, актриса и продюсер Мэрайя Кэри рассталась с танцором Брайаном Танакой, с которым была в отношениях с 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, сам Брайан Танака, который не только встречался с поп-звездой, но и работал ее креативным директором, подтвердил разрыв отношений на своей странице в Instagram. По его словам, пара рассталась "по-дружески".

"Со смешанными чувствами я делюсь с вами этой личной новостью о своем дружеском расставании с Мэрайей Кэри после семи необычайных лет вместе. Наше решение избрать разные жизненные пути взаимно, и мы отправляемся в это раздельное путешествие с глубоким уважением и невероятным чувством благодарности за бесценное время, проведенное вместе", – заявил Танака.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака познакомились в 2006 году. Тогда Танака отправился в тур с певицей в качестве артиста подтанцовки. Пара встречалась с 2016 года, Кэри подтвердила их отношения в 2017-м. Слухи о том, что певица и танцор расстались, начали распространяться в ноябре 2023 года после того, как Танака не присоединился к Кэри в ее турне One and All

Мэрайя Кэри не комментировала разрыв отношений с Брайаном Танакой публично и не ответила на запросы журналистов.

До этого певица и актриса дважды была замужем, а до 2016 года была формально помолвлена с австралийским миллиардером Джеймсом Пакером.

Ранее сообщалось, что Мэрайя Кэри встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Читайте также

Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
Сабина Алтынбекова подвела итоги года
Сабина Алтынбекова подвела итоги года
Ерке Есмахан опубликовала пост-обращение
Ерке Есмахан опубликовала пост-обращение
Никита Дробны
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: