Видео Эвелины Блёданс с 12-летним сыном озадачило поклонников

Российская актриса театра и кино Эвелина Блёданс воспитывает особенного ребенка. 12-летний Семен Сёмин успешно социализируется и даже зарабатывает деньги, снимаясь в рекламе. Однако одно из последних видео участницы комик-труппы "Маски" насторожило ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

13 декабря 2024 года Блёданс на личной странице в Instagram разместила видео. В кадре знаменитости наносят макияж, в то время как сын находится рядом. Мальчик целует волосы мамы, прислоняется к ней и гладит ее по голове.

"Веришь, что настоящая любовь творит чудеса?" – написала артистка в подписи к посту.

К сожалению, после просмотра многие накинулись с критикой на семью.

Мило? Вы серьезно? Ничего не напоминает? Мама потеряла границы.

Все хорошо, но думаю, что там не здоровые отношение, как у мамы с сыном. Странная любовь...

Не слишком ли он взрослый для такого.

Как-то это странно выглядит ...

Пиар с больным ребенком.

Он мешает гримеру. Неужели не видно?

С поцелуями перебор.

Впрочем, многие оставляют слова поддержки.

Я в шоке от комментариев. Взрослые люди пишут такую дичь! Я не хочу верить в то, что живу с вами на одной планете!

Только озабоченные создания могут заметить тут что-то непристойное.

С какой любовью он целует свою мамочку. Она подарила всю себя ему и видно, как он это чувствовал.

Люди, которые опошляют видео своими фантазиями, вам лечиться надо, у вас диагноз.

Я разрыдалась… Мой сын тоже так ко мне с трепетом и любовью.

Мальчик родился с синдромом Дауна в 2012 году. По словам Эвелины, несмотря на диагноз, ребенок растет очень ласковым и дружелюбным.

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