Видео Эвелины Блёданс с 12-летним сыном озадачило поклонников
Фото: Instagram/bledans
Российская актриса театра и кино Эвелина Блёданс воспитывает особенного ребенка. 12-летний Семен Сёмин успешно социализируется и даже зарабатывает деньги, снимаясь в рекламе. Однако одно из последних видео участницы комик-труппы "Маски" насторожило ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.
13 декабря 2024 года Блёданс на личной странице в Instagram разместила видео. В кадре знаменитости наносят макияж, в то время как сын находится рядом. Мальчик целует волосы мамы, прислоняется к ней и гладит ее по голове.
"Веришь, что настоящая любовь творит чудеса?" – написала артистка в подписи к посту.
К сожалению, после просмотра многие накинулись с критикой на семью.
- Мило? Вы серьезно? Ничего не напоминает? Мама потеряла границы.
- Все хорошо, но думаю, что там не здоровые отношение, как у мамы с сыном. Странная любовь...
- Не слишком ли он взрослый для такого.
- Как-то это странно выглядит ...
- Пиар с больным ребенком.
- Он мешает гримеру. Неужели не видно?
- С поцелуями перебор.
Впрочем, многие оставляют слова поддержки.
- Я в шоке от комментариев. Взрослые люди пишут такую дичь! Я не хочу верить в то, что живу с вами на одной планете!
- Только озабоченные создания могут заметить тут что-то непристойное.
- С какой любовью он целует свою мамочку. Она подарила всю себя ему и видно, как он это чувствовал.
- Люди, которые опошляют видео своими фантазиями, вам лечиться надо, у вас диагноз.
- Я разрыдалась… Мой сын тоже так ко мне с трепетом и любовью.
Мальчик родился с синдромом Дауна в 2012 году. По словам Эвелины, несмотря на диагноз, ребенок растет очень ласковым и дружелюбным.
Ранее блогер Анна Заворотнюк поспешила поделиться радостной новостью с общественностью. Она опубликовала серию снимков на раннем сроке беременности.
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