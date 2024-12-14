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Культура и шоу-бизнес

Видео Эвелины Блёданс с 12-летним сыном озадачило поклонников

критика Блёданс с сыном, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 15:06 Фото: Instagram/bledans
Российская актриса театра и кино Эвелина Блёданс воспитывает особенного ребенка. 12-летний Семен Сёмин успешно социализируется и даже зарабатывает деньги, снимаясь в рекламе. Однако одно из последних видео участницы комик-труппы "Маски" насторожило ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

13 декабря 2024 года Блёданс на личной странице в Instagram разместила видео. В кадре знаменитости наносят макияж, в то время как сын находится рядом. Мальчик целует волосы мамы, прислоняется к ней и гладит ее по голове.

"Веришь, что настоящая любовь творит чудеса?" – написала артистка в подписи к посту.

К сожалению, после просмотра многие накинулись с критикой на семью.

  • Мило? Вы серьезно? Ничего не напоминает? Мама потеряла границы.
  • Все хорошо, но думаю, что там не здоровые отношение, как у мамы с сыном. Странная любовь...
  • Не слишком ли он взрослый для такого.
  • Как-то это странно выглядит ...
  • Пиар с больным ребенком.
  • Он мешает гримеру. Неужели не видно?
  • С поцелуями перебор.

Впрочем, многие оставляют слова поддержки.

  • Я в шоке от комментариев. Взрослые люди пишут такую дичь! Я не хочу верить в то, что живу с вами на одной планете!
  • Только озабоченные создания могут заметить тут что-то непристойное.
  • С какой любовью он целует свою мамочку. Она подарила всю себя ему и видно, как он это чувствовал.
  • Люди, которые опошляют видео своими фантазиями, вам лечиться надо, у вас диагноз.
  • Я разрыдалась… Мой сын тоже так ко мне с трепетом и любовью.

Мальчик родился с синдромом Дауна в 2012 году. По словам Эвелины, несмотря на диагноз, ребенок растет очень ласковым и дружелюбным.

Ранее блогер Анна Заворотнюк поспешила поделиться радостной новостью с общественностью. Она опубликовала серию снимков на раннем сроке беременности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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