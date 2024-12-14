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Культура и шоу-бизнес

Алсу ответила на вопросы поклонников о своей беременности

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 16:47 Фото: Instagram/alsou_a
Российской певице Алсу после премии "Золотой Граммофон" пришлось ответить на вопросы фанатов о беременности, сообщает Zakon.kz.

Артистка, которая недавно пережила тяжелый развод, появилась на церемонии в облегающем платье и поклонники разглядели, помимо шикарных форм звезды, еще и ее животик. После чего предположили, что Алсу ждет ребенка.

"Нет, я не беременна. Просто объелась перед выступлением", – прокомментировала фото в своем Instagram певица.
Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 16:47

Фото: Instagram/alsou_a

Ранее Алсу представила на суд общественности совместные снимки c предпринимателем Эмином Агаларовым (Emin). Кадры с выступления очаровали поклонников исполнительницы хита "Зимний сон".

Бизнесмен Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. Сообщалось, что певица подала иск к бывшему мужу с требованиями на 100 страницах.

Андрей Дюсупов
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