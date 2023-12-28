Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Российская актриса Анна Заворотнюк заявила о возвращении на родину через социальные сети, сообщает Zakon.kz.
Анна Заворотнюк опубликовала фото из самолета 28 декабря 2023 года.
"Мы дома. В самолете добралась до "Барби", – говорится в подписи.
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
По данным различных СМИ, блогер уехала из России в Дубай еще в 2022 году. Тогда она объясняла, что переезд связан с работой мужа.
Неделей ранее Анна Заворотнюк отмечала, что очень ждет новогодних каникул и поездки в Москву.
"Хочется поскорее нарядить елку, красиво упаковать подарки и увидеть снег. В таком жарком климате не очень ощущаешь этот Рождественский дух".Анна Заворотнюк
В ноябре 2023 года дочь актрисы впервые за долгое время ответила на вопросы о самочувствии матери.
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