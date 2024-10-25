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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как справляется с утратой

Анна Заворотнюк память родители, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:31 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
28-летняя модель и актриса Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы пользователей Сети, дала советы, как восстановиться после потери родителя, сообщает Zakon.kz.

Заворотнюк призналась, что полностью восстановиться невозможно.

"Однако стоит жить с памятью и любовью. Стоит помнить, что родители хотели бы, чтобы их ребенок был счастлив".Анна Заворотнюк
Дочь Заворотнюк дала совет, как восстановиться после потери родителя, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:31

Фото: Instagram/stories/anna_zavorotnyuk

Она отметила, что именно это помогает справиться с уходом близкого.

Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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