Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как справляется с утратой

28-летняя модель и актриса Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы пользователей Сети, дала советы, как восстановиться после потери родителя, сообщает Zakon.kz.

Заворотнюк призналась, что полностью восстановиться невозможно.

"Однако стоит жить с памятью и любовью. Стоит помнить, что родители хотели бы, чтобы их ребенок был счастлив". Анна Заворотнюк

Фото: Instagram/stories/anna_zavorotnyuk

Она отметила, что именно это помогает справиться с уходом близкого.

Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.