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Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана

Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Российская исполнительница Нюша Шурочкина, более известная как Нюша, удостоена звания за особые заслуги в укреплении дружбы и братства между народами Туркменистана и России, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 27 декабря 2023 года президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о присвоении певице почетного звания "Türkmenistanyň at gazanan artisti".

"За особые заслуги в укреплении дружбы и братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Российской Федерации, многолетних отношений между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере, а также, учитывая вдохновенный талант и достигнутые замечательные успехи в развитии музыкально-песенного искусства, присвоить певице и композитору Российской Федерации Анне Владимировне Шурочкиной почетное звание "Türkmenistanyò at gazanan artisti", – сказано в сообщении национального информагентства "Туркменистан: Сегодня".

Артистка также поделилась с поклонниками этим известием на личной странице в социальных сетях.

"Туркменистан. Благодарю за оказанную любовь, гостеприимство, и за столь почетное звание – "Заслуженная артистка Туркменистана". Счастье выступать на вашей земле и дарить вам мое творчество".Нюша

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Впервые певица попала на студию в пятилетнем возрасте и записала "Песенку большой медведицы". Первый сингл "Вою на Луну" выпустила в 2009 году.

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