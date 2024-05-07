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Певица Нюша объявила о разводе с мужем

Нюша, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:22 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Российская певица Нюша (Анна) Шурочкина разводится с мужем Игорем Сивовым, сообщает Zakon.kz.

Артистка с супругом решили сделать официальное заявление. Нюша и Игорь Сивов подтвердили, что они расстались, однако сумели сохранить человеческие отношения ради двоих детей, пишет издание StarHit.

"Да, в моей жизни правда происходит новая трансформация! Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не в прошлое", – заявила артистка.

Игорь Сивов отметил, что хоть их пути с Нюшей и разошлись, но они остаются по-прежнему близкими людьми.

"Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время", – подчеркнул Сивов.

Пара оформила отношения семь лет назад. На Мальдивах они провели эффектную церемонию. 

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