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Общество

Токаев присудил ряду казахстанцев государственную стипендию в области культуры

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 11:46 Фото: akorda.kz
31 декабря глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", – говорится в тексте.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году:

Деятели литературы

  1. Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  2. Ақсұңқар Ақынбаба – 1976 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын"
  3. Алдияр Бақытжан – 1974 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет"
  4. Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана
  5. Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  6. Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш"
  7. Ахметова Куляш – 1946 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии
  8. Ашимов Аким – 1933 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  9. Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы
  10. Әбдікұлы Төлен 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии
  11. Байбуланова Жадыра – 1990 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын"
  12. Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  13. Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии "Алаш"
  14. Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писатель, драматург, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана
  15. Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы
  16. Ерлан Жүніс – 1984 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын"
  17. Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан", "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана
  18. Есенқарақызы Ханбибі – 1949 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат"
  19. Жақып Бауыржан – 1963 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет"
  20. Жаңқашұлы Жанат – 1987 года рождения, поэт
  21. Жаленова Катира – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш"
  22. Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов "Отан", "Барыс" І и III степени, "Парасат" и "Құрмет"
  23. Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии "Алаш"
  24. Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет"
  25. Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Достық" II степени и "Құрмет", лауреат Государственной премии
  26. Кабышұлы Faббac 1935 года рождения, сатирик, лауреат международной литературной премии "Алаш"
  27. Мырзабек Амангелді – 1968 года рождения, писатель-публицист, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш"
  28. Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии
  29. Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат Государственной премии
  30. Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы
  31. Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  32. Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  33. Оспан Сейфолла – 1938 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет"
  34. Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  35. Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэтесса, лауреат международной литературной премии "Алаш"
  36. Сегізбаев Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии
  37. Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, Қазақстанның халық жазушысы
  38. Темірхан Медетбек – 1945 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии
  39. Тұрғынбекұлы Cepік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін"
  40. Шашкова Любовь – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", награждена медалью "Ерен еңбегі үшін", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы

Деятели искусства

  1. Аканаев Амандос – 1949 года рождения, художник, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Аравин Юрий – 1941 года рождения, музыковед, кавалер орденов "Отан" и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана
  2. Ашимов Асанали – 1937 года рождения, актер, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Отан" и "Достық" I степени, лауреат Государственной премии
  3. Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, кавалер орденов "Парасат" и "Достық" ІІІ степени, заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии
  4. Байсейтова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии
  5. Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер ордена "Құрмет"
  6. Бултанова Жибек – 1974 года рождения, айтыскер
  7. Бримгазин Бейбут – 1955 года рождения, композитор, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана
  8. Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов "Барыс" III степени, "Парасат" и "Достық" II степени, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
  9. Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза "Лучшая актриса Азии" Азиатской киноакадемии, Премии "Ника" Российской академии кинематографического искусства
  10. Жайымов Айтқали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана
  11. Жақанов Ілия – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов "Отан" и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана
  12. Жақып Құттыбек – 1942 года рождения, художник, кавалер ордена "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін"
  13. Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии
  14. Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана
  15. Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина
  16. Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена "Парасат"
  17. Лебсак Ирина 1963 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии
  18. Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана
  19. Мухамедкызы Майра – 1965 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженная артистка Республики Казахстан, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии
  20. Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат"
  21. Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
  22. Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов "Барыс" I и II степени, "Парасат"
  23. Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов "Отан", "Барыс" I степени, "Парасат" и "Достық" I степени, лауреат Государственной премии
  24. Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена "Парасат"
  25. Рудакова Людмила – 1937 года рождения, балерина
  26. Саматов Мақсат – 1995 года рождения, солист оперы
  27. Тарская Татьяна – 1939 года рождения, актриса, кавалер ордена "Достық" II степени, заслуженная артистка Казахстана
  28. Тен Татьяна – 1985 года рождения, балерина, заслуженный деятель Казахстана
  29. Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, лауреат Государственной премии
  30. Умиралиев Медгат – 1981 года рождения, актер, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін"
  31. Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет"
  32. Үлкенбаева Айгүл – 1962 года рождения, кюйши-домбрист, заслуженная артистка Казахстана, народная артистка Казахстана
  33. Шәкірат Сержан – 1939 года рождения, кюйши, кавалер орденов "Барыс" І степени, "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Шилдебаев Куат – 1957 года рождения, композитор, заслуженный деятель Казахстана.

29 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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