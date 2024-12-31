Токаев присудил ряду казахстанцев государственную стипендию в области культуры

Фото: akorda.kz

31 декабря глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение опубликовано на сайте Акорды. "Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", – говорится в тексте. Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году: Деятели литературы Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Ақсұңқар Ақынбаба – 1976 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" Алдияр Бақытжан – 1974 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет" Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш" Ахметова Куляш – 1946 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии Ашимов Аким – 1933 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Әбдікұлы Төлен 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии Байбуланова Жадыра – 1990 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии "Алаш" Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писатель, драматург, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Ерлан Жүніс – 1984 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан", "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Есенқарақызы Ханбибі – 1949 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат" Жақып Бауыржан – 1963 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет" Жаңқашұлы Жанат – 1987 года рождения, поэт Жаленова Катира – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш" Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов "Отан", "Барыс" І и III степени, "Парасат" и "Құрмет" Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии "Алаш" Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет" Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Достық" II степени и "Құрмет", лауреат Государственной премии Кабышұлы Faббac 1935 года рождения, сатирик, лауреат международной литературной премии "Алаш" Мырзабек Амангелді – 1968 года рождения, писатель-публицист, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш" Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат Государственной премии Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Оспан Сейфолла – 1938 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет" Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэтесса, лауреат международной литературной премии "Алаш" Сегізбаев Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, Қазақстанның халық жазушысы Темірхан Медетбек – 1945 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии Тұрғынбекұлы Cepік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" Шашкова Любовь – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", награждена медалью "Ерен еңбегі үшін", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Деятели искусства Аканаев Амандос – 1949 года рождения, художник, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Аравин Юрий – 1941 года рождения, музыковед, кавалер орденов "Отан" и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана Ашимов Асанали – 1937 года рождения, актер, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов "Отан" и "Достық" I степени, лауреат Государственной премии Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, кавалер орденов "Парасат" и "Достық" ІІІ степени, заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Байсейтова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер ордена "Құрмет" Бултанова Жибек – 1974 года рождения, айтыскер Бримгазин Бейбут – 1955 года рождения, композитор, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов "Барыс" III степени, "Парасат" и "Достық" II степени, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза "Лучшая актриса Азии" Азиатской киноакадемии, Премии "Ника" Российской академии кинематографического искусства Жайымов Айтқали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана Жақанов Ілия – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов "Отан" и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана Жақып Құттыбек – 1942 года рождения, художник, кавалер ордена "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена "Парасат" Лебсак Ирина 1963 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Мухамедкызы Майра – 1965 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженная артистка Республики Казахстан, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат" Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов "Барыс" I и II степени, "Парасат" Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов "Отан", "Барыс" I степени, "Парасат" и "Достық" I степени, лауреат Государственной премии Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена "Парасат" Рудакова Людмила – 1937 года рождения, балерина Саматов Мақсат – 1995 года рождения, солист оперы Тарская Татьяна – 1939 года рождения, актриса, кавалер ордена "Достық" II степени, заслуженная артистка Казахстана Тен Татьяна – 1985 года рождения, балерина, заслуженный деятель Казахстана Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, лауреат Государственной премии Умиралиев Медгат – 1981 года рождения, актер, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет" Үлкенбаева Айгүл – 1962 года рождения, кюйши-домбрист, заслуженная артистка Казахстана, народная артистка Казахстана Шәкірат Сержан – 1939 года рождения, кюйши, кавалер орденов "Барыс" І степени, "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана Шилдебаев Куат – 1957 года рождения, композитор, заслуженный деятель Казахстана. 29 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

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