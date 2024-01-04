Баян Алагузова шокировала фанатов неожиданным заявлением

Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова сделала неожиданное заявление, которое шокировало ее фанатов, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеведущей Айнур Ильясовой на YouTube-канале "Мамский әңгіме" продюсер заявила, что она рожала трижды, и что первого ребенка она потеряла, так как беременность была замершей.

"Я помню все, как вчера. Я перед Айсауле потеряла ребенка. Айсауле – это вторая беременность. Я три раза рожала полноценно. Я потеряла ребенка на 36-й неделе, то есть у меня была замершая беременность, это было страшно. Это был первый в жизни кризис. Мне было 20 лет. Это было очень тяжело физически, потому что это было очень больно. Я рожала, наверное, 10 дней. Меня готовили. Ни один роддом меня не брал". Баян Алагузова

В итоге роддом, который принял продюсера, взял с ее родителей расписку, в которой говорилось, что они не будут иметь претензий к сотрудникам медучреждения, если с Баян что-то произойдет.

"Потому что 29 лет назад это был сложный медицинский случай, может, единичный. Представляете, как вынуть ребенка на 36-й неделе беременности? Кесарево делать нельзя, потому что сразу заражение, и матка не готова, ничего не готово к родам. Меня 10 дней кололи, делали мне больно... Я даже один раз посчитала, меня кололи только в ягодицы около 40 уколов в день, не считая капельниц. Для раскрытия, для того, чтобы не было заражения". Баян Алагузова

Это, как отметила телеведущая, был сложный случай. По ее словам, был риск, что она больше не сможет забеременеть.

"Через 10 дней я родила благополучно. Тогда уже сказали, что, скорее всего, будут вырезать все вместе. Ко мне подошла врач, сказала: "Баян, ты должна быть готова, ты молодая. Но мы не знаем, какие будут последствия, как пройдут роды твои, мы тебя сейчас готовим". Вызывали профессора какого-то, еще что-то. Случай был неординарный. Сказали: "Ну, скорее всего, ты должна быть готова к тому, что мы тебе вырежем все, потому что мы не знаем, что там внутри. Сначала нам нужно плод убрать, а потом уже смотреть, что там и как". Баян Алагузова

Несмотря на самые страшные прогнозы врачей, роды прошли благополучно.

"Все прошло благополучно, я родила через 10 дней. И у меня случилась первая депрессия страшная, я ревела с утра до вечера. Я помню набухшие груди с бесконечным количеством молока, у меня молоко брызгало на 2 метра... Оно у меня не уходило, наверное, полгода. Настолько было много молока, которое пришло после этого. Я забеременела через три месяца (на старшую дочь Айсауле. – Прим. ред.), сразу после родов". Баян Алагузова

Продюсер призналась, что после первой сложной беременности у нее был страх опять потерять ребенка. Из-за этого почти всю беременность на старшую дочь Баян лежала на сохранении. По ее словам, вторые роды тоже были естественными, но сложными, со страшными болями.

Продюсер объяснила, что из-за адских болей во время родов на Айсауле она долгое время не решалась родить еще раз. На второго ребенка она решилась еле-еле, и когда Баян сказали, что у нее показания на кесарево, она призналась, что прыгала до потолка.

Заявление Баян о первой замершей беременности шокировало комментаторов:

"Ничего себе".

"Третий ребенок?".

"Как трудно ей было".

"Почувствовала ее боль, очень сильная женщина!"

"Я не могу представить тот стресс, что Баян перенесла во время первых родов".

"Слышу впервые, что у нее был первый ребенок. Грустная история, как и у меня с первой дочей".

В целом, фанаты остались довольны искренностью своего кумира и отметили, что Баян прекрасна во всем:

"У Баян есть, чему поучиться. Ну а мама она очень хорошая".

"Айсауле и Айару – воспитанные, умные, красивые и настоящие девушки".

"Внешне она сильная, волевая. Но на самом деле она нежная, женственная. Восхищаюсь".

"Баян прекрасна во всем, воспитана, умна, красива, интеллигентная, высокообразованная женщина".

"Офигенная! Жена, дочь, мама, бабушка! Живет, прислушиваясь в своему сердцу, и не боится – в этом ее уникальность!"

"Вот это гость. Люблю смотреть и слушать интервью с Баян. Честная, прямая, открытая, все по делу! В ней сочетаются женственность и сила! Представляю, какая у нее энергетика! Спасибо за прекрасный выпуск".

Отметим, что Баян счастлива во втором браке с бизнесменом Турсеном Алагузовым. У нее две дочери от первого брака с Бакытбеком Есентаевым: Айсауле (22 мая 1996 года) и Айару (19 декабря 2003 года).

Материал по теме 49-летняя Баян Алагузова продемонстрировала невероятную растяжку

2 января 2024 Баян Алагузова, которой совсем скоро исполнится 50 лет, показала, как выглядела в молодости. Подробности можете узнать по ссылке.