49-летняя Баян Алагузова продемонстрировала невероятную растяжку

Казахстанский продюсер Баян Алагузова с семьей отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками фрагментами отпуска, сообщает Zakon.kz.

На одном из видео, опубликованном в Instagram 18 декабря 2023 года, телеведущая садится на шпагат на пляже.

"Спокойно", – кратко сказано в описании к ролику.

Поклонники актрисы высоко оценили ее умения.

Супер крутая.

Трудоголик, молодец! В 50 лет быть такой гибкой – это огромный труд.

Счастлива, любима и любит: поэтому нет злости и зависти. Гармония во всем!

Вот это да! Всем бы нам так выглядеть в вашем возрасте. Умничка.

Красивая и счастливая женщина! Здоровья вам.

Волочкова нервно курит в сторонке.

Будьте счастливы, – отмечают подписчики.

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