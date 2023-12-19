49-летняя Баян Алагузова продемонстрировала невероятную растяжку
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова с семьей отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками фрагментами отпуска, сообщает Zakon.kz.
На одном из видео, опубликованном в Instagram 18 декабря 2023 года, телеведущая садится на шпагат на пляже.
"Спокойно", – кратко сказано в описании к ролику.
Поклонники актрисы высоко оценили ее умения.
- Супер крутая.
- Трудоголик, молодец! В 50 лет быть такой гибкой – это огромный труд.
- Счастлива, любима и любит: поэтому нет злости и зависти. Гармония во всем!
- Вот это да! Всем бы нам так выглядеть в вашем возрасте. Умничка.
- Красивая и счастливая женщина! Здоровья вам.
- Волочкова нервно курит в сторонке.
- Будьте счастливы, – отмечают подписчики.
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