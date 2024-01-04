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Дочь покойного актера Пола Уокера поделилась архивными снимками с отцом

Дочь покойного актера Пола Уокера поделилась архивными снимками с отцом Фото: Instagram/meadowwalker
Актриса и модель Мидоу Уокер опубликовала архивные фотографии с отцом Полом Уокером, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram Мидоу Уокер отметила, что близким необходимо говорить о любви, пока не стало поздно.

"Посылаю всем свою любовь! Поговорите со своими близкими и скажите им, что любите их. Завтра не обещано", – отметила дочь звезды "Форсажа".

Американский актер Пол Уокер получил известность благодаря роли Брайана О'Коннора в "Форсаже".

Он попал в смертельное ДТП 30 ноября 2013 года в Калифорнии в возрасте 40 лет. В момент аварии Уокер ехал в автомобиле своего друга Роджера Родаса, который находился за рулем. Машина по непонятной причине потеряла управляемость, задела фонарный столб, затем врезалась в дерево и загорелась. Пол Уокер и его друг погибли на месте.

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