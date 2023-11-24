В День моржа алматинский зоопарк поделился архивным видео
Фото: pixabay
В честь Дня моржей Алматинский зоопарк опубликовал редкое архивное видео. Как выяснилось, этот вид морских млекопитающих когда-то проживал и в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано в Instagram.
"Друзья! А у нас в зоопарке в 1973 году жил морж. Мы нашли для вас архивное видео и хотели с вами поделиться", – пишут сотрудники зоопарка в социальной сети.
Отмечается, что моржи – это самые крупные ластоногие, обитающие в северном полушарии нашей планеты. Выбор празднования дня этих млекопитающих в конце ноября неслучаен: именно в это время моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив.
Ранее, в ноябре, в зоопарке Алматы показали летучих собак.
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