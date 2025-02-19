Ксения Собчак поделилась архивным фото с отцом: 25 лет без тебя

Российская ведущая Ксения Собчак опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена со своим отцом – политиком Анатолием Собчаком. Актриса также уточнила, что сегодня, 19 февраля, пройдут памятные мероприятия в его честь, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку 43-летняя бизнесвумен написала:

"25 лет без тебя… Уже почти не помню твой запах, твой голос. И пересматриваю видео и фото, чтобы вспомнить, вернуть ощущение, что ты рядом…"

Также она поблагодарила отца.

"Спасибо тебе за все. Стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил на колени, обнял и погладил бы по голове". Ксения Собчак

Нет ничего важнее и нужнее поддержки родителей для ребенка, особенно, папы для девочки. Девочки, даже когда ей за 30.

Ваш сын очень похож на вашего папу. Копия своего дедушки!

Такой чиновник большой был, много для города сделать успел!

Рано ушел. В расцвете. Ксения, это такое везение – такой отец.

Очень трогательно.

Наслышана, как вы были его хвостиком, вас он брал везде с собой, любя заботился, – отмечают пользователи Сети.

Анатолий Собчак – советский и российский государственный деятель, политик, доктор юридических наук. Первый мэр Санкт-Петербурга. Принимал участие в подготовке Конституции России. При Собчаке городу Ленинграду 8 сентября 1991 года было возвращено историческое название – Санкт‑Петербург.

Скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске (Калининградская область). Согласно официальному заключению, причина смерти – острая сердечная недостаточность.

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