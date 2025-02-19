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Мир

Ксения Собчак поделилась архивным фото с отцом: 25 лет без тебя

Ксения Собчак поделилась архивным фото с отцом: 25 лет без тебя, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 13:13 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская ведущая Ксения Собчак опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена со своим отцом – политиком Анатолием Собчаком. Актриса также уточнила, что сегодня, 19 февраля, пройдут памятные мероприятия в его честь, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку 43-летняя бизнесвумен написала:

"25 лет без тебя… Уже почти не помню твой запах, твой голос. И пересматриваю видео и фото, чтобы вспомнить, вернуть ощущение, что ты рядом…"

Также она поблагодарила отца.

"Спасибо тебе за все. Стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил на колени, обнял и погладил бы по голове".Ксения Собчак
  • Нет ничего важнее и нужнее поддержки родителей для ребенка, особенно, папы для девочки. Девочки, даже когда ей за 30.
  • Ваш сын очень похож на вашего папу. Копия своего дедушки!
  • Такой чиновник большой был, много для города сделать успел!
  • Рано ушел. В расцвете. Ксения, это такое везение – такой отец.
  • Очень трогательно.
  • Наслышана, как вы были его хвостиком, вас он брал везде с собой, любя заботился, – отмечают пользователи Сети.

Анатолий Собчак – советский и российский государственный деятель, политик, доктор юридических наук. Первый мэр Санкт-Петербурга. Принимал участие в подготовке Конституции России. При Собчаке городу Ленинграду 8 сентября 1991 года было возвращено историческое название – Санкт‑Петербург.

Скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске (Калининградская область). Согласно официальному заключению, причина смерти – острая сердечная недостаточность.

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Ранее мы рассказывали, что принципы Собчак по воспитанию сына вызвали неоднозначную реакцию.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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