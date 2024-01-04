Певица Алсу заявила о переменах в жизни

Российская певица Алсу заявила о серьезных переменах в жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram.

"Молниеносно пролетел еще один год! Для меня он был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост. Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае – what is coming is better than what is gone", – написала она.

В конце декабря 2023 года певица заявила о последним штрихе в монтаже клипа на песню "Буду я любить". По ее словам, уже более 13,5К отснятых видео в TikTok с официальным звуком.





"Спасибо вам за поддержку и любовь. Мы рады, что вы так тепло приняли нашу работу", – сказала Алсу.

Она посоветовала снимать больше видео, где в главной роли самое лучшее чувство в мире – любовь.

Ранее Алсу восхитила фанатов новыми образами.