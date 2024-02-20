Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Откровения певицы Алсу: Считала свое имя странным

Откровения певицы Алсу: Считала свое имя странным Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу заявила, что с детства не любила свое имя и считала его странным, сообщает Zakon.kz.

Такими откровениями артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"В детстве не любила свое имя, считала его странным... Ну как так, даже не склоняется?! Я – Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу... А оказывается, оно мне очень подходит и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу – "розовая вода", – написала певица под снимком с пышным букетом розовых роз.

Фолловеры отметили, что у Алсу очень красивое имя, а также рассказали, как оно переводится с татарского языка:

  • "Зато какую популярность оно тебе подарило".
  • "И я обожаю это имя с детства. Наша красавица".
  • "И имя очень красивое, и вы, Алсу, невероятная!"
  • "Я назвала свою дочь в честь вас и ласково называю ее Алсуша".
  • "А еще Алсу с татарского значит красивая и розовощекая девушка".
  • "Ты такая красивая, и еще выглядишь на 20 лет всегда. Про фигуру молчу вообще, тебе все подходит".
  • "Моя мама – татарка. Мама очень хотела назвать меня Алсу, но бабушка уговорила ее на имя Светлана. Почему русское имя, я же – азербайджанка".
  • "Я тоже в детстве не любила свое имя, и полюбила его только когда вышла замуж в первый раз в 20 лет. А сейчас, когда мне 46, я его обожаю, как и себя".

Материал по теме

Певицу Алсу сравнили с Оксаной Самойловой

Ранее 69-летняя мама Алсу покорила соцсети. Поклонники исполнительницы хитов "Зимний сон" и "Иногда" отметили, что игривость, шарм и женственность у Алсу от родительницы.

Читайте также

Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме
Взлохмаченная Бритни Спирс опубликовала новое видео с танцами
Взлохмаченная Бритни Спирс опубликовала новое видео с танцами
14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз
14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз
Динара Халдарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военные массово увольняются в Финляндии
Военные массово увольняются в Финляндии
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: