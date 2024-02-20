Откровения певицы Алсу: Считала свое имя странным

Российская певица Алсу заявила, что с детства не любила свое имя и считала его странным, сообщает Zakon.kz.

Такими откровениями артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"В детстве не любила свое имя, считала его странным... Ну как так, даже не склоняется?! Я – Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу... А оказывается, оно мне очень подходит и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу – "розовая вода", – написала певица под снимком с пышным букетом розовых роз.

Фолловеры отметили, что у Алсу очень красивое имя, а также рассказали, как оно переводится с татарского языка:

"Зато какую популярность оно тебе подарило".

"И я обожаю это имя с детства. Наша красавица".

"И имя очень красивое, и вы, Алсу, невероятная!"

"Я назвала свою дочь в честь вас и ласково называю ее Алсуша".

"А еще Алсу с татарского значит красивая и розовощекая девушка".

"Ты такая красивая, и еще выглядишь на 20 лет всегда. Про фигуру молчу вообще, тебе все подходит".

"Моя мама – татарка. Мама очень хотела назвать меня Алсу, но бабушка уговорила ее на имя Светлана. Почему русское имя, я же – азербайджанка".

"Я тоже в детстве не любила свое имя, и полюбила его только когда вышла замуж в первый раз в 20 лет. А сейчас, когда мне 46, я его обожаю, как и себя".

Материал по теме Певицу Алсу сравнили с Оксаной Самойловой

Ранее 69-летняя мама Алсу покорила соцсети. Поклонники исполнительницы хитов "Зимний сон" и "Иногда" отметили, что игривость, шарм и женственность у Алсу от родительницы.