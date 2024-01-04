Митрополит Александр вручил Бибигуль Тулегеновой орден "Бейбітшілік пен Келісім"

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр встретился с народной артисткой СССР, Героем Социалистического Труда Бибигуль Ахметовне Тулегеновой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Mitropolia.kz, во встрече приняли участие епископ Уральский и Атырауский Вианор; секретарь Казахстанского Митрополичьего округа, регент митрополичьего хора, заслуженный деятель искусств России, член Патриаршего совета по развитию церковного пения О.Н. Овчинников; личный помощник митрополита П.В. Соколов.

Глава Православной Церкви Казахстана и Бибигуль Тулегенова обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Митрополит Александр поздравил Тулегенову с присуждением ей государственной стипендии. В конце 2023 года в соответствии с решением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева знаменитой певице была назначена государственная стипендия в области культуры.

Владыка митрополит рассказал народной артистке о жизни Казахстанского Митрополичьего округа, отметившего в уходящем году свое 20-летие, о реализации церковных духовно-просветительских, культурных и социально-благотворительных проектов.

Иерарх подчеркнул, что Православная Церковь вносит вклад в укрепление культуры страны, проводит большую работу по восстановление порушенных святынь, прививает любовь к Родине у подрастающего поколения. Особо архипастырь отметил деятельность митрополичьего хора под управлением О.Н. Овчинникова, который профессионально трудится по сохранению и развитию музыкального певческого искусства Казахстана, исполняя произведения классических авторов, народные казахские и русские песни. Олег Николаевич преподнес Бибигуль Ахметовне альбом с подборкой музыкальных произведений в исполнении митрополичьего хора.

"Митрополит Александр вручил Бибигуль Ахметовне Тулегеновой высшую награду Православной Церкви Казахстана – орден "Бейбітшілік пен Келісім" (Мир и Согласие). Особого знака церковного внимания народная артистка была удостоена за выдающийся вклад в развитие казахстанской культуры и искусства, укрепление межнационального согласия и дружбы", – говорится в сообщении.

Фото: mitropolia.kz

Глава Митрополичьего округа сказал слова признательности в адрес легендарной исполнительницы за понесенные труды на благо родного Казахстана. Собеседники отметили, что многонациональный и многоконфессиональный казахстанский народ – это одна большая семья, сплоченная, закаленная годами испытаний в прошлом столетии и познавшая радость свершений в XXI веке.

Участники встречи говорили о роли традиционных религий в жизни современного казахстанского общества, историческом вкладе Ислама ханафитского мазхаба и Православия в формирование уникальной модели межэтнического мира и межконфессионального согласия на просторах Великой степи. Народная артистка подчеркнула необходимость духовно-нравственного и интеллектуального просвещения народа и сближения людей разных национальностей и религий через диалог культур.

В ходе состоявшегося общения Бибигуль Ахметовна рассказала собеседникам о своем жизненном пути, о служении в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая.

"Как солистка оперного театра я освоила достаточно обширный репертуар. Но по прошествии многих лет вновь и вновь говорю: самой любимой и важной для меня была партия Кыз-Жибек в одноименной опере Е. Брусиловского. В классических произведениях на слова Абая, Пушкина, Лермонтова, даже если это короткая песня на полторы минуты, нужно создать образ, характер, прожить песню самой и передать это все публике. То есть, не просто спеть свою партию, а знать предысторию, войти в образ. Очень люблю народные песни – казахские, русские, татарские. В моем репертуаре их много. Народные песни – это наша жизнь. Когда я пою, думаю о слове. Поэтому у меня музыка и слова идут рядом", – сказала певица.

"Мне довелось посетить с гастролями более 40 стран мира и выступать в престижных залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Большой радостью было петь в сопровождении виртуозных музыкальных коллективов – Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского, Камерного оркестра принца Уэльсского. Есть две женщины, которым я благодарна всю свою жизнь. Знакомых, которые идут в храм, неизменно прошу ставить свечи за их упокой. Это Серебрякова Галина Иосифовна и Надежда Николаевна Самышина. Благодаря им я и по сей день пою. Их занятия со мной, их работа мне серьезно помогли". Бибигуль Тулегенова

Собеседники вспомнили общих друзей, отошедших в вечность, – выдающегося российского оперного певца и деятеля искусств, Народного артиста СССР, Александра Филипповича Ведерникова, названного современниками "Золотой бас России", и Заслуженного деятеля искусств России, талантливого дирижера Александра Александровича Ведерникова.

В завершение встречи, прошедшей в дружеской атмосфере, участники обменялись пожеланиями здоровья и благополучия. На память о встрече Глава Митрополичьего округа подарил Бибигуль Тулегеновой свою книгу "Всего главнее в нас душа", календарь Митрополичьего округа на 2024 год, и книгу-альбом, рассказывающую о духовной и культурной жемчужине Семиречья – Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты, истории его строительства и полномасштабной научной реставрации, которую глава государства К.-Ж.К. Токаев назвал "Вторым рождением общеказахстанской святыни".

Митрополит Александр поздравил народную артистку и ее родных и близких с приближающимся праздником мира и Божией любви – Рождеством Христовым.

Бибигуль Тулегенова – известная в Казахстане и за рубежом исполнительница народных и эстрадных песен, оперная певица и педагог, чьи труды отмечены высокими государственными наградами и званиями. Бибигуль Ахметовна – Герой социалистического труда, народная артистка СССР, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, лауреат государственных и международных премий.