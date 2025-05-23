Аплодировали стоя: Бибигуль Тулегенова встретилась с творческой молодежью Алматы
Фото: пресс-служба консерватории
22 мая Народная артистка СССР и Казахстана, легенда казахстанского вокального искусства Бибигуль Ахметовна Тулегенова встретилась со студентами Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба учебного заведения в своих соцсетях, Бибигуль Ахметовна лично инициировала проведение мастер-класса по случаю Дня работников культуры.
"Это была не просто встреча с выдающимся педагогом и артисткой, а живой диалог поколений, передача неоценимого опыта и вдохновения", – говорится в сообщении.
Каждое выступление студентов Бибигуль Ахметовна сопровождала профессиональными советами и персональными рекомендациями.
"Это было настоящее прикосновение к истории, а сама встреча навсегда останется в памяти всех участников мастер-класса как уникальное событие в жизни консерватории", – искренне считают студенты и преподаватели консерватории.
В Астане с 18 по 21 мая прошел Форум работников культуры и искусства, объединивший более 700 участников из всех регионов страны, а также представителей зарубежных культурных и творческих сообществ.
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