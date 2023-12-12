Популярная Маржан Отеген растрогала Казнет душевным видео с мамой

Казахстанский блогер Маржан Отеген поделилась с подписчиками видео, на кадрах которого они с мамой поддержали новый тренд про старость, сообщает Zakon.kz.

Новый тикток-фильтр постепенного старения привлек внимание уже миллионов пользователей. Он показывает, как вы изменитесь за 50 лет. Отеген решила не оставаться в стороне и сняла ролик с мамой. Однако вместо веселья мама расстроилась и заплакала.

"Это должно было быть смешно, но стало неимоверно грустно", – сказано в описании к видео.

Комментаторов ролик также заставить расчувствоваться:

так трогательно. Как мама я ее понимаю. Наши дети для нас – это все!

ни одна мать не захочет видеть как ее ребенок стареет, болеет.

я решила, что не буду пробовать этот тренд, так как плачу...

она, наверное, подумала о том, что дочка постареет когда-нибудь и она это возможно не увидит.

долгих лет жизни нашим мамам.

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