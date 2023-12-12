Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Популярная Маржан Отеген растрогала Казнет душевным видео с мамой

Блогер Маржан Отеген растрогала Казнет душевным видео с мамой Фото: Instagram/marzhan.otegen
Казахстанский блогер Маржан Отеген поделилась с подписчиками видео, на кадрах которого они с мамой поддержали новый тренд про старость, сообщает Zakon.kz.

Новый тикток-фильтр постепенного старения привлек внимание уже миллионов пользователей. Он показывает, как вы изменитесь за 50 лет. Отеген решила не оставаться в стороне и сняла ролик с мамой. Однако вместо веселья мама расстроилась и заплакала.

"Это должно было быть смешно, но стало неимоверно грустно", – сказано в описании к видео.

Комментаторов ролик также заставить расчувствоваться:

  • так трогательно. Как мама я ее понимаю. Наши дети для нас – это все!
  • ни одна мать не захочет видеть как ее ребенок стареет, болеет.
  • я решила, что не буду пробовать этот тренд, так как плачу...
  • она, наверное, подумала о том, что дочка постареет когда-нибудь и она это возможно не увидит.
  • долгих лет жизни нашим мамам.

Ранее стало известно, что казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев спас замерзающего фламинго. Также она поделился подробностями о том, как выхаживает птицу.

Читайте также

Молодая жена Евгения Петросяна показала сына
Молодая жена Евгения Петросяна показала сына
Игоря Николаева осудили за фото с молодой исполнительницей
Игоря Николаева осудили за фото с молодой певицей
Муж Баян Алагузовой обратился к подписчикам
Муж Баян Алагузовой обратился к подписчикам
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: