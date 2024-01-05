Димаш Кудайберген трогательно обратился к брату
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген публично поздравил младшего брата Абильмансура с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 5 января 2024 года, имениннику исполнилось 17 лет.
Свое обращение Димаш разместил на личной странице в Instagram.
"Брат, я хочу пожелать тебе творческих успехов и простого человеческого счастья. Остальное я уже рассказал вам по телефону".Димаш Кудайберген
В заключении он представил вниманию подписчиков выступление Абильмансура на электрогитаре.
Комментаторы присоединились к поздравлению:
- Любим вас всех и только желаем вам, чтобы ваши мечты всегда сбывались, чтобы мир вас обоих слышал, слушал и наслаждался вашей невероятной музыкой.
- Все получится, потому что всегда рядом поддержка любимых и родных людей.
- С днем рождения замечательного Мансура! Прекрасный возраст – еще совсем юный, но уже есть чудесные творческие достижения.
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Еще в декабре 2022 года Димаш заявлял, что гордится своим братом.
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