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Димаш Кудайберген трогательно обратился к брату

Димаш Кудайберген трогательно обратился к брату Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген публично поздравил младшего брата Абильмансура с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 5 января 2024 года, имениннику исполнилось 17 лет.

Свое обращение Димаш разместил на личной странице в Instagram.

"Брат, я хочу пожелать тебе творческих успехов и простого человеческого счастья. Остальное я уже рассказал вам по телефону".Димаш Кудайберген

В заключении он представил вниманию подписчиков выступление Абильмансура на электрогитаре.

Комментаторы присоединились к поздравлению:

  • Любим вас всех и только желаем вам, чтобы ваши мечты всегда сбывались, чтобы мир вас обоих слышал, слушал и наслаждался вашей невероятной музыкой.
  • Все получится, потому что всегда рядом поддержка любимых и родных людей.
  • С днем рождения замечательного Мансура! Прекрасный возраст – еще совсем юный, но уже есть чудесные творческие достижения.

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Еще в декабре 2022 года Димаш заявлял, что гордится своим братом.

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