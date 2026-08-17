Слепой музыкант из Казахстана победил на конкурсе в Лондоне
Фото: pixabay
Первое место на международном конкурсе Golden Time Talent в Лондоне занял незрячий пианист из Астаны Абылай Мустафин, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Седьмой канал", он обошел участников из 35 стран по классу "Фортепиано". Конкурсанты соревновались в Королевской академии музыки. Победной для казахстанца стала композиция Алиби Абдинурова "Гул гул жайна".
"У Абылая феноменальная память и огромная усидчивость, урок может длиться час-два и он не устает", – рассказала о своем ученике преподаватель Олеся Бабкова.
Победа в Великобритании стала красивым финалом насыщенного и успешного учебного года. В этом году Абылай окончил с отличием не только общеобразовательную, но и музыкальную школу. Впереди – новый этап.
"Юный пианист получил грант на обучение в колледже Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсейитовой. Теперь его мечта – продолжить профессиональный путь в музыке", – говорится в репортаже.
Абылай будет учиться по специальности "Инструментальное исполнительство" по квалификации артиста оркестра эстрадных инструментов и преподавателя детской музыкальной школы.
Недавно жительница Акмолинской области показала незнакомых детей, которые решили бесплатно поднять ей настроение игрой на музыкальных инструментах.
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