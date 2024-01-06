Голливудский актер и две его дочери погибли в авиакатастрофе

В авиакатастрофе на Карибских островах погибли актер Кристиан Оливер и две его дочери, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала The Hollywood Reporter, трагедия произошла 4 января 2024 года.

На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Оливер и две его дочери Мадита и Анник –10 и 12 лет, а также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.

Captan el instante cuando la aeronave dónde viajaba el actor Christian Oliver y sus dos hijas, se precipita al agua en San Vicente y las Granadinas, ayer. El actor de 51 años, fue hallado muerto junto a sus hijas de 10 y 12, junto al piloto de la aeronave. pic.twitter.com/Bkcnzd6FOa — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 5, 2024

Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Валькирия", "Гремучие змеи" и "Спиди-гонщик".

Примечательно, что за три дня до авиакатастрофы актер послал "привет из рая" в публикации в Instagram.

"Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли", – написал Оливер.

5 января 2024 года стало известно, что в возрасте 90 лет умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и "Брат 2".