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Голливудский актер и две его дочери погибли в авиакатастрофе

Кристиан Оливер авиакатастрофа Фото: Instagram/christianoliverofficial
В авиакатастрофе на Карибских островах погибли актер Кристиан Оливер и две его дочери, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала The Hollywood Reporter, трагедия произошла 4 января 2024 года.

На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Оливер и две его дочери Мадита и Анник –10 и 12 лет, а также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.

Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Валькирия", "Гремучие змеи" и "Спиди-гонщик".

Примечательно, что за три дня до авиакатастрофы актер послал "привет из рая" в публикации в Instagram.

"Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли", – написал Оливер.

5 января 2024 года стало известно, что в возрасте 90 лет умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и "Брат 2".

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