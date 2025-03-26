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Мир

Пилот и две его дочери чудом выжили после авиакатастрофы

самолет, авиакатастрофа, Аляска, США, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 01:06 Фото: pixabay
В США 38-летний пилот и две его дочери потерпели крушение на самолете Piper PA-12 Super Cruiser. Борт упал в ледяное озера Тустумена на Аляске. Мужчина и две девушки были вынуждены просидеть 12 часов на крыле воздушного судна до прибытия спасателей, сообщает Zakon.kz.

Вертолет национальной гвардии Аляски эвакуировал пострадавших в ближайший населенный пункт. Спасатели сообщили, что жизни всех троих ничто не угрожает, пишет New York Post.

"Мужчина был в небольшой стадии переохлаждения. Девушкам повезло больше, их одежда была практически суха. Это буквально наилучший возможный сценарий крушения. Могло быть намного хуже", — сказал подполковник Брендон Холбрук, командующий 207-м авиационным полком,

Обнаружил потерпевший крушение самолет пилот Терри Годесу. Мужчина признался, что думал найти только обломки самолета, и был удивлен, увидев выжившую семью.

Ранее сообщалось о другом авиаинциденте. Пассажиры пострадали во время экстренной посадки самолета в Португалии. 

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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