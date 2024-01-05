Умер актер из "Семнадцати мгновений весны" и "Брат 2" Константин Желдин

В возрасте 90 лет умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и "Брат 2", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в Telegram.

"Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО", – написал Заславский.

По его словам, Желдин, несмотря на возраст, был востребован как актер и не уходил из профессии.

Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961 году окончил училище имени Щукина. Работал в "Театре на М. Бронной" у режиссера Андрея Гончарова в 1962-1963 годах, затем с 1966 по 2000 год – "Театр на Таганке". С 2001 года служил в Театре "Около дома Станиславского" у режиссера Юрия Погребничко.

Фильмография Желдина насчитывает порядка 98 работ, однако известен артист по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", телесериале "Ликвидация", а также "Брат 2", "Исаев", "Адъютант его превосходительства".

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