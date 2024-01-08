Алтынай Жорабаева стала мамой в пятый раз

45-летняя казахстанская эстрадная певица Алтынай Жорабаева родила пятую дочь, сообщает Zakon.kz.

Изначально о радостном событии в звездной семье сообщила телеведущая Анна Данченко на странице в Instagram 7 января 2024 года.

"Радостная весть! Алтынай ханым родила пятую дочь. Пусть и у вас будет так же", – написала Данченко.

Сама Жорабаева не сразу заявила о рождении пятой дочки. Позднее и она опубликовала фото и видео с роддома, поделившись подробностями.

О долгожданной беременности Жорабаева сообщила армии поклонников еще в сентябре 2023 года.

Первым мужем популярной исполнительницы был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За семнадцать лет совместной жизни у них родилось четыре дочери. Из-за частых конфликтов пара рассталась в 2017 году.

Весной 2020 года Алтынай Жорабаева во второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина.