45-летняя Алтынай Жорабаева впервые показала фото пятой дочери

Казахстанская эстрадная певица Алтынай Жорабаева месяц назад стала мамой. Артистка решила поделиться фотографией пятой дочери с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, певица открыла отдельную страницу в Instagram для ребенка.

"Привет всем! Моей дочери Амине исполнился месяц. Мы открыли для нее страницу в Instagram. Подписывайтесь", – сказано в подписи к публикации.

Жорабаева стала мамой пятый раз в начале января 2024 года.

О долгожданной беременности Жорабаева сообщила армии поклонников еще в сентябре 2023 года.

Первым мужем популярной исполнительницы был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За 17 лет совместной жизни у них родилось четыре дочери. Из-за частых конфликтов пара рассталась в 2017 году.

Весной 2020 года Алтынай Жорабаева второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина.