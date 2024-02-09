Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

45-летняя Алтынай Жорабаева впервые показала фото пятой дочери

45-летняя Алтынай Жорабаева впервые показала фото пятой дочери Фото: Instagram/altynaizhorabayeva
Казахстанская эстрадная певица Алтынай Жорабаева месяц назад стала мамой. Артистка решила поделиться фотографией пятой дочери с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, певица открыла отдельную страницу в Instagram для ребенка.

"Привет всем! Моей дочери Амине исполнился месяц. Мы открыли для нее страницу в Instagram. Подписывайтесь", – сказано в подписи к публикации.

Жорабаева стала мамой пятый раз в начале января 2024 года.

О долгожданной беременности Жорабаева сообщила армии поклонников еще в сентябре 2023 года.

Первым мужем популярной исполнительницы был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За 17 лет совместной жизни у них родилось четыре дочери. Из-за частых конфликтов пара рассталась в 2017 году.

Весной 2020 года Алтынай Жорабаева второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина.

Читайте также

Фееричное шоу: мужской хор "Княжичи" отправится покорять астанчан
С элементами шоу: мужской хор "Княжичи" отправится покорять астанчан
Толкын Забирова поздравление сын
Толкын Забирова опубликовала фото с повзрослевшим сыном
Али Окапов рассказал, что его бесит в работе
Али Окапов рассказал, что его бесит в работе
Анастасия Московчук
Жорабаева Алтынай Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: