45-летняя Алтынай Жорабаева впервые показала фото пятой дочери
Фото: Instagram/altynaizhorabayeva
Казахстанская эстрадная певица Алтынай Жорабаева месяц назад стала мамой. Артистка решила поделиться фотографией пятой дочери с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, певица открыла отдельную страницу в Instagram для ребенка.
"Привет всем! Моей дочери Амине исполнился месяц. Мы открыли для нее страницу в Instagram. Подписывайтесь", – сказано в подписи к публикации.
Жорабаева стала мамой пятый раз в начале января 2024 года.
О долгожданной беременности Жорабаева сообщила армии поклонников еще в сентябре 2023 года.
Первым мужем популярной исполнительницы был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За 17 лет совместной жизни у них родилось четыре дочери. Из-за частых конфликтов пара рассталась в 2017 году.
Весной 2020 года Алтынай Жорабаева второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина.
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