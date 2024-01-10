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У нас все хорошо: Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности

Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности Фото: Instagram/rakhat_turlykhanov
9 января 2024 года экс-певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены. И уже на следующий день, 10 января 2024 года, он вместе с супругой Алтынай записали видеообращение, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео отмечено:

"Всем доброго дня! Мы с женой решили прокомментировать последние новости, касающиеся нашей семьи".

Примечательно, на кадрах Алтынай заверила публику, что беспокоиться не о чем: у них все хорошо. Несмотря на то, что в их семье были ссоры и недоразумения.

"Но я вижу в СМИ, что его несправедливо выставляют в плохом свете, не зная всей ситуации", – заявила она.

По ее словам, Рахат любящий заботливый и добрый муж, отец.

В заключении Турлыханов поблагодарил неравнодушных к их паре.

Кроме того, и подписчики уверены, что "СМИ постоянно все драматизируют, не разбираясь в ситуации". Многие из комментаторов пожелали счастья семье.

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Рахат Турлыханов в очередной раз избил жену

9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении артиста. Как следовало из материалов следствия, в декабре 2023 года Турлыханов устроил дома скандал и нанес своей супруге побои.

В суде он признал вину, раскаялся и попросил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты и сообщила, что примирились с мужем. 

В октябре 2023 года Турлыханова уже привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением.

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