У нас все хорошо: Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности
В подписи к видео отмечено:
"Всем доброго дня! Мы с женой решили прокомментировать последние новости, касающиеся нашей семьи".
Примечательно, на кадрах Алтынай заверила публику, что беспокоиться не о чем: у них все хорошо. Несмотря на то, что в их семье были ссоры и недоразумения.
"Но я вижу в СМИ, что его несправедливо выставляют в плохом свете, не зная всей ситуации", – заявила она.
По ее словам, Рахат любящий заботливый и добрый муж, отец.
В заключении Турлыханов поблагодарил неравнодушных к их паре.
Кроме того, и подписчики уверены, что "СМИ постоянно все драматизируют, не разбираясь в ситуации". Многие из комментаторов пожелали счастья семье.
Материал по теме
9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении артиста. Как следовало из материалов следствия, в декабре 2023 года Турлыханов устроил дома скандал и нанес своей супруге побои.
В суде он признал вину, раскаялся и попросил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты и сообщила, что примирились с мужем.
В октябре 2023 года Турлыханова уже привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением.