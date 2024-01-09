Рахат Турлыханов в очередной раз избил жену

Популярный в 2000-х годах казахстанский певец Рахат Турлыханов оказался в центре скандала. Он получил предупреждение за повторное избиение жены, сообщает Zakon.kz.

9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении Турлыханова по факту нанесения побоев.

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года Турлыханов, устроив дома скандал, нанес своей супруге побои.

Также сказано, что в суде Турлыханов вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон.

Примечательно, что супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирились с супругом.

Отмечается, что санкция части 1-1 статьи 73-2 КоАП предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или административный арест на 10 суток.

"Постановлением суда Турлыханов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1-1 ст. 73-2 КоАП и подвергнут к административному взысканию виде административного предупреждения". Пресс-служба суда

Постановление суда не вступило в законную силу.

В октябре 2023 года Турлыханова уже привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением.