События

Певец Рахат Турлыханов снова оказался в центре семейного скандала

Фото: Instagram/rakhat_turlykhanov
Популярный в 2000-х годах казахстанский певец Рахат Турлыханов спустя несколько лет снова оказался в центре скандала. В Казнете распространяют информацию о том, что его задержали по подозрению в избиении супруги, сообщает Zakon.kz.

Известно, что это не первый подобный случай. В октябре 2023 года Турлыханова уже привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением. Уже в январе 2024 года Алматинский городской суд пересмотрел дело. Тогда его арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.

16 марта 2026 года корреспондент Zakon.kz обратился с запросом в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города за разъяснением информации, опубликованной в социальных сетях.

"По факту семейного конфликта, имевшего место в Медеуском районе Алматы, сотрудники полиции выехали по поступившему вызову и доставили участников инцидента в районное управление полиции для разбирательства", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, как стало известно, в ходе проверки женщина первоначально сообщила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала.

"По результатам рассмотрения в отношении мужчины составлен административный протокол по ст.73 ч.1 КРКобАП".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
