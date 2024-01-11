Певица Елена Ваенга скрывала тяжелую болезнь

Семья российской исполнительницы Елены Ваенги переживает сложный период. Актриса сообщила об отмене концертов на территории России, сообщает Zakon.kz.

Автор песен 11 января 2024 года на личной странице в Instagram заявила, что вся ее семья заболела в новогодние праздники.

"Со второго января болеем всей семьей гриппом… до сих пор температура. Вынуждена переносить концерт 13 января… Приношу извинения за неудобства и вообще. Такого не было никогда, так гриппом я не болела, ужас". Елена Ваенга

Поклонники лауреата премий "Шансон года" спокойно восприняли информацию об отмене выступлений, пожелав кумиру здоровья.

В 2021 году сообщалось, что пьяные дебоширы напали на Ваенгу в самолете.