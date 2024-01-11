Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Певица Елена Ваенга скрывала тяжелую болезнь

Певица Елена Ваенга скрывала тяжелую болезнь Фото: Instagram/vaengaofficial
Семья российской исполнительницы Елены Ваенги переживает сложный период. Актриса сообщила об отмене концертов на территории России, сообщает Zakon.kz.

Автор песен 11 января 2024 года на личной странице в Instagram заявила, что вся ее семья заболела в новогодние праздники.

"Со второго января болеем всей семьей гриппом… до сих пор температура. Вынуждена переносить концерт 13 января… Приношу извинения за неудобства и вообще. Такого не было никогда, так гриппом я не болела, ужас".Елена Ваенга

Поклонники лауреата премий "Шансон года" спокойно восприняли информацию об отмене выступлений, пожелав кумиру здоровья.

В 2021 году сообщалось, что пьяные дебоширы напали на Ваенгу в самолете.

Читайте также

"Новая Глюкоза?": Инстасамка заинтересовала фото с Фадеевым
"Новая Глюкоза?": Инстасамка заинтересовала фото с Фадеевым
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности
У нас все хорошо: Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности
Анастасия Московчук
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: