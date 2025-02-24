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Культура и шоу-бизнес

Поклонница Елены Ваенги умерла прямо на ее концерте

Поклонница Елены Ваенги умерла прямо на ее концерте , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 04:57 Фото: Instagram/vaengaofficial
Одна из зрительниц, посетивших концерт российской певицы Елены Ваенги 23 февраля в Твери, скончалась. Ей оказалась 71-летняя поклонница творчества исполнительницы шансона, сообщает Zakon.kz.

По информации "МК", смерть женщины наступила из-за оторвавшегося тромба. Пенсионерка потеряла сознание на выходе из зала Дома культуры "Пролетарка", где и состоялось выступление Ваенги. Первую помощь оказала врач-кардиолог, а скорая прибыла на место за девять минут, но врачи уже были бессильны.

Сразу после трагедии Елена Ваенга остановила концерт. Растерянная артистка пообещала еще раз приехать в Тверь и выступить перед зрителями.

Коллеги знаменитости поддержали ее: в ситуации, когда человек умер в зале, непросто продолжать выступление. Ведь по определению, концерт – это праздник.

Ранее мы писали, что Алла Пугачёва устроила скандал в израильском ресторане.

Аксинья Титова
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