Поклонница Елены Ваенги умерла прямо на ее концерте
Фото: Instagram/vaengaofficial
Одна из зрительниц, посетивших концерт российской певицы Елены Ваенги 23 февраля в Твери, скончалась. Ей оказалась 71-летняя поклонница творчества исполнительницы шансона, сообщает Zakon.kz.
По информации "МК", смерть женщины наступила из-за оторвавшегося тромба. Пенсионерка потеряла сознание на выходе из зала Дома культуры "Пролетарка", где и состоялось выступление Ваенги. Первую помощь оказала врач-кардиолог, а скорая прибыла на место за девять минут, но врачи уже были бессильны.
Сразу после трагедии Елена Ваенга остановила концерт. Растерянная артистка пообещала еще раз приехать в Тверь и выступить перед зрителями.
Коллеги знаменитости поддержали ее: в ситуации, когда человек умер в зале, непросто продолжать выступление. Ведь по определению, концерт – это праздник.
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