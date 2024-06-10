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Лера Кудрявцева проигнорировала признание мужа в любви

Лера Кудрявцева проигнорировала признание мужа в любви, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 14:53 Фото: Instagram/leratv
Жизнь 53-летней популярной российской телеведущей Леры Кудрявцевой находится под пристальным вниманием общественности. Не так давно актриса собиралась разводиться с супругом, но заявление так и не было подано. А теперь актриса игнорирует его послания, сообщает Zakon.kz.

На днях 36-летний хоккеист Игорь Макаров признался в любви к жене. Об этом он написал на личной странице в Instagram.

"11 лет. Люблю", – кратко говорится в подписи к совместному снимку.

Ведущая поставила лайк под публикацией, однако никак не прокомментировала признание мужа.

Комментаторы, умудренные жизненным опытом, заявили о необходимости пережить семье различные периоды:

  • Главное помнить, что у вас дочь, сейчас ей нужна ваша любовь.
  • Пусть крепким, как сталь, будет благополучие вашей семьи. Берегите друг друга.
  • Все бывает, супруги проходят разные стадии. Совет да любовь.
  • Иногда, чтобы понять, что вы созданы друг для друга – надо разойтись, а потом снова сойтись. Поздравляю вас.
  • Чтобы это были последние проблемы в семье.

В начале 2024 года Лера Кудрявцева написала в своих социальных сетях, что "ушла от мужа". Тогда она намекнула, что причиной расставания явился алкоголь.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году.

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В 2018 году у пары родилась дочь Мария. До этого телеведущая дважды была в браке.

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