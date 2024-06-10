Лера Кудрявцева проигнорировала признание мужа в любви

Жизнь 53-летней популярной российской телеведущей Леры Кудрявцевой находится под пристальным вниманием общественности. Не так давно актриса собиралась разводиться с супругом, но заявление так и не было подано. А теперь актриса игнорирует его послания, сообщает Zakon.kz.

На днях 36-летний хоккеист Игорь Макаров признался в любви к жене. Об этом он написал на личной странице в Instagram.

"11 лет. Люблю", – кратко говорится в подписи к совместному снимку.

Ведущая поставила лайк под публикацией, однако никак не прокомментировала признание мужа.

Комментаторы, умудренные жизненным опытом, заявили о необходимости пережить семье различные периоды:

Главное помнить, что у вас дочь, сейчас ей нужна ваша любовь.

Пусть крепким, как сталь, будет благополучие вашей семьи. Берегите друг друга.

Все бывает, супруги проходят разные стадии. Совет да любовь.

Иногда, чтобы понять, что вы созданы друг для друга – надо разойтись, а потом снова сойтись. Поздравляю вас.

Чтобы это были последние проблемы в семье.

В начале 2024 года Лера Кудрявцева написала в своих социальных сетях, что "ушла от мужа". Тогда она намекнула, что причиной расставания явился алкоголь.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году.

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В 2018 году у пары родилась дочь Мария. До этого телеведущая дважды была в браке.