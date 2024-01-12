47-летний Павел Деревянко показал свою новую возлюбленную

Востребованный актер театра и кино Павел Деревянко в 47 лет пытается наладить личную жизнь. Несколько лет назад он разошелся со своей супругой Дарьей Мясищевой после 10 лет гражданского брака. Теперь звезда сериала "Беспринципные" представил новую пассию, сообщает Zakon.kz.

По данным различных СМИ, новая девушка актера неизвестна широкой публике, однако в социальных сетях нередко получает комплименты по поводу своей фигуры и стиля.

Также сообщается, что актер уже познакомил ее с дочерями.

В конце 2023 года стало известно, что Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Адвокат Деревянко Евгений Розенблат отверг обвинения в мошенничестве в адрес артиста. Сам актер также назвал себя потерпевшим в деле.