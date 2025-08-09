Актер Павел Деревянко женился на дизайнере одежды

8 августа в зале Барвиха Luxury Village российский актер Павел Деревянко узаконил отношения с дизайнером одежды Зоей Фуць, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Беспринципных" Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе 18 мая 2025 года перед футбольным матчем между тольяттинским "Акроном" и московским "Динамо". Пара начала отношения в 2021 году, но публичное заявление о романе сделали только в прошлом году.

Кадрами с торжества, прошедшего в зале Барвиха Luxury Village, Павел поделился в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/pablo_derevyanko

Для Павла Деревянко это первый брак. До этого более 10 лет он состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. Инициатором расставания стала Дарья, а решение своей партнерши Деревянко назвал неожиданным. В этом союзе у них родились две дочери – Варвара и Александра. У Зои тоже есть двое детей от предыдущих отношений.

Невеста для важного дня выбрала роскошное белое кружевное платье со шлейфом и закрытым декольте, а на голове закрепила минималистичную длинную фату. Жених же прибыл на церемонию в черном костюме в полоску, белой рубашке с бежевым галстуком в горох и кроссовках.

Фото: Instagram/pablo_derevyanko

