Скончался ветеран российской рэп-индустрии
По данным SHOT, 29 декабря Булавинцев вернулся с концерта в Калининграде на дачу Расторгуево, после чего не выходил оттуда. Этой же ночью в доме произошел пожар. Сначала был сделан вывод, что жертв в результате нет.
Близкие артиста начали бить тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть.
Булавинцев обещал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.
10 января при повторном осмотре волонтеры и следователи все же обнаружили останки.
Судмедэксперты пришли к выводу, что Sir-J погиб при пожаре.
Sir-J – один из старейших битмейкеров России, был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал "Многоточие", в узких кругах его называют "рэп-ветераном".
Ранее стало известно, что умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак.