Скончался ветеран российской рэп-индустрии

Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) погиб в собственном доме в Подмосковье во время пожара, сообщает Zakon.kz.

По данным SHOT, 29 декабря Булавинцев вернулся с концерта в Калининграде на дачу Расторгуево, после чего не выходил оттуда. Этой же ночью в доме произошел пожар. Сначала был сделан вывод, что жертв в результате нет.

Близкие артиста начали бить тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть.

Булавинцев обещал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.

10 января при повторном осмотре волонтеры и следователи все же обнаружили останки.

Судмедэксперты пришли к выводу, что Sir-J погиб при пожаре.



Sir-J – один из старейших битмейкеров России, был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал "Многоточие", в узких кругах его называют "рэп-ветераном".

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