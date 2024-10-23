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Российского рэпера Гуфа арестовали в Подмосковье за драку из-за девушки

Российского рэпера Гуфа арестовали в Подмосковье за драку из-за девушки , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 02:19 Фото: Instagram/therealguf
Российского рэпера Гуфа задержали в Подмосковье. 45-летний исполнитель устроил драку из-за девушки. В ситуации разбирается полиция, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел рано утром 23 октября в подмосковной Апрелевке. 45-летний Алексей Долматов, известный как Гуф, стал приставать к девушке. Та сначала пыталась отбиться от музыканта самостоятельно, но тот продолжал преследование. Терпение девушки лопнуло, и она позвонила брату.

"Сестра позвонила, говорит, мол, обижают ее. Я приехал, меня ударили, теперь обманывают", – сообщил мужчина.

Он приехал в указанное место и вступил с рэпером в драку. Как говорят очевидцы, Долматов успел ударить оппонента в ухо, но при этом повредил свою руку. Пострадавший тут же отправился в отделение полиции и написал заявление на исполнителя хита Ice baby. Затем оба отправились на беседу к участковому.

По некоторым данным, в отделении полиции рэпер ругался с девушкой и ее братом, обзывал их неприличными словами то на русском, то на английском.

Ранее уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел", перепела хит российской группы "Комбинация" – Russian Girls.

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