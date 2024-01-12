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Супруга Али Окапова растрогала фанатов архивными фото с отцом

Супруга Али Окапова поделилась архивными фото с отцом Фото: Instagram/akerkeburkitbay
31-летняя солистка казахстанской группы Assyl Акерке Буркитбай сегодня, 12 января 2024 года, поделилась в Instagram архивными фото с отцом (певец-термист Пахаман Куттымуратов), которого не стало в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Супруга Али Окапова написала: "Тебе бы исполнилось 58 лет", будто обращаясь к папе. В записи под архивными снимками с отцом Акерке указала дату рождения и смерти родителя: "12.01.66-14.11.2015", а также посвятила ему стихотворение на казахском языке.

На публикацию жены лаконично отреагировал Али Окапов, оставив в комментариях смайлик, который означает смирение.

Подписчиков Буркитбай текст стихотворения тронул до глубины души, они выразили Акерке соболезнования. Те, кто был лично знаком с папой певицы, отметили, каким он был замечательным, добрым и честным человеком.

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Али Окапов получил новую премию

В первый день нового, 2024 года – 1 января – популярный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов с женой Акерке Буркитбай опубликовали в Instagram видеоролик, в котором за 15 секунд показали главное событие, произошедшее с ними в 2023-м. Подробности по ссылке.

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