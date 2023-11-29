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"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем

"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай впервые за четыре недели опубликовала фотографию с мужем – известным казахстанским певцом Али Окаповым, сообщает Zakon.kz.

Из записи под публикацией, сделанной в Instagram 28 ноября 2023 года, следует, что супруги побывали на мероприятии, организованном Первым каналом "Евразия".

Подписчики закидали жену Али Окапова комплиментами. Но больше всего фанатам пары понравилось их совместное фото, которое Акерке Буркитбай запрятала среди пяти снимков:

  • "Красивая пара".
  • "Будьте счастливы".
  • "Естественная красота".
  • "Акерке, ты – красотка!"
  • "Сладкая парочка Твикс".
  • "Какая же Акерке красивая".
  • "Очень замечательная семья!"
  • "Наконец-то вы вместе показались".
  • "Пятое фото – прям уау! Прекрасная пара".
  • "Красивая пара. Желаю вам женского счастья".

Отметим, что Акерке не так часто делится совместными снимками с Али. Одна из последних публикаций была сделана Буркитбай 27 октября в поддержку мужа из-за скандала с орденом "Құрмет".

В конце октября 2023 года в Казнете разгорелся скандал из-за награждения певца Али Окапова орденом "Құрмет". После чего исполнитель заявил, что готов отказаться от всех наград. Эстрадная певица Роза Рымбаева никак не комментировала обрушившийся хейт в сторону ее сына. Однако народная артистка Казахской ССР прервала молчание и вместе с сыном дала интервью Динаре Сатжан.

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