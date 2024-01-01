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Али Окапов с женой уместили в 15 секунд главное событие, произошедшее с ними в 2023-м

Али Окапов с женой уместили в 15 секунд главное событие, произошедшее с ними в 2023-м Фото: Instagram/akerkeburkitbay
В первый день нового, 2024 года – 1 января – популярный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов с женой Акерке Буркитбай опубликовали в Instagram видеоролик, в котором за 15 секунд показали главное событие, произошедшее с ними в 2023-м, сообщает Zakon.kz.

В ролике, который длится 15 секунд, показаны моменты, связанные с их первенцем Зейном: беременная фотосессия, рождение сына и то, как наследник растет и развивается.

"Дорогой 2023-й, спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни", – говорится в тексте песни, которую Али и Акерке выбрали для видео.

Фолловеры артистов так и не сошлись во мнении, на кого больше похож наследник: если одни пишут, что Зейн – копия мамы, то другие утверждают, что на папу. Но их мнения сошлись в другом – они пожелали малышу расти счастливым и поздравили Окапова и Буркитбай с Новым годом:

  • "Пусть растет счастливым малышом".
  • "С Новым годом! Пусть каждый год будет самым теплым, родным и запоминающимся добрыми событиями".

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17 декабря 2023 года поп-исполнитель опубликовал фотографию со своим сыном Зейном. Али Окапов рассказал, что малышу исполнилось 10 месяцев. Подробности здесь.

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