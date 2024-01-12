Новогодний сюрприз от Агентства "Хабар" порадовал воспитанников детского дома

В столице состоялся благотворительный показ анимационного фильма "Асыл арман" - "Заветное желание", организованный агентством "Хабар", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие более 100 детей, в их числе были воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных семей и дети с особыми потребностями. Анимационный фильм снят и выпущен в мировой прокат в рамках 100-летнего юбилея киностудии Walt Disney.

Фото: агентство "Хабар"

Агентство "Хабар" уделяет большое внимание поддержке детей. Мероприятие направлено на оказание помощи в социальной адаптации детей, нуждающихся в особой заботе.

Мультфильм, который рассказывает о торжестве добра, мира и дружбы, подарил юным зрителям положительные эмоции.

Фото: агентство "Хабар"

"Сегодня был настоящий праздник для детей с особыми потребностями. Дети с удовольствием посетили благотворительный показ, мультфильм им очень понравился. Они нуждаются в заботе и тепле, поэтому с нетерпением ждут такого рода сюрпризы. Хотим выразить огромную благодарность Агентству "Хабар" за организацию таких благих проектов. Такие мероприятия заряжают детей позитивом и бодростью", – поделилась руководитель благотворительного фонда "Бақытты шаңырақ" Ботагоз Султанова.

Фото: агентство "Хабар"

В ходе мероприятия дети также получили новогодние подарки и сладости.

Партнерский материал.