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Кемелбек Ойшыбаев возглавил "Хабар"

Кемелбек Ойшыбаев возглавил "Хабар" Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Кемелбек Ойшыбаев назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщает Zakon.kz.

Кемелбек Ойшыбаев окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "журналистика", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист" и Geneva Business School (MBA) в Швейцарии.

Кемелбек Ойшыбаев работал журналистом в газете "Столичное обозрение-Атамұра" и ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан".

Занимал руководящие позиции в АО "Казахтелеком", ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", РГУ "Служба центральных коммуникаций", АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру", Национальной Медиа Ассоциации и др.

Был вице-министром информации и общественного развития РК.

Ранее стало известно, что Берик Уали опять стал пресс-секретарем президента РК. С марта 2022 года он был председателем правления АО "Агентство "Хабар". 

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