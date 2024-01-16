Агутин публично обратился к Варум
Артисты вместе с 1998 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. В 2022 году появились слухи об их разрыве. Такие домыслы поклонники сделали из-за частых появлениях Агутина в общественных местах без Варум.
Трогательным обращением Агутин развеял слухи о расставании.
"Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Не могу даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется дорожу – судьба. Или ряд случайных закономерностей. А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть и это правильно. Люблю и дорожу".Леонид Агутин
Комментаторы поздравили пару и отметили, что пока Агутин и Варум вместе, они будут продолжать верить в настоящую любовь.
- Пожалуй, самая красивая пара.
- Талантливые, умные, интеллигентные. Очень уважаю вашу семью.
- Какая вы прекрасная пара, здоровья, счастья, любви вам.
- Какие красивые взрослые умные люди! Пусть миром правит любовь!
- Немаловажно с кем проходишь этот жизненный путь, ваша супруга мудрая, красивая женщина.
- Очень вас люблю по отдельности и как пару. Спасибо за ваше творчество и сотворчество, вы удивительные, и да, мне тоже кажется, что это судьба.
- Долгих счастливых лет жизни вместе! Семейного благополучия! Процветания! Взаимопонимания и творческих успехов! – написали преданные фанаты.
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Леонид Агутин ранее перенес срочную хирургическую операцию. По словам 55-летнего певца, врачи случайно обнаружили у него блуждающий тромб с помощью ультразвукового исследования. Исполнитель опубликовал фотографию из больничной палаты, после чего поблагодарил поклонников за заботу и переживания.