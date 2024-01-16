Агутин публично обратился к Варум

Российский исполнитель хита "Босоногий мальчик" Леонид Агутин опубликовал общее фото с супругой Анжеликой Варум. Певец поздравил ее с годовщиной отношений, сообщает Zakon.kz.

Артисты вместе с 1998 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. В 2022 году появились слухи об их разрыве. Такие домыслы поклонники сделали из-за частых появлениях Агутина в общественных местах без Варум.

Трогательным обращением Агутин развеял слухи о расставании.

"Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Не могу даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется дорожу – судьба. Или ряд случайных закономерностей. А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть и это правильно. Люблю и дорожу". Леонид Агутин

Комментаторы поздравили пару и отметили, что пока Агутин и Варум вместе, они будут продолжать верить в настоящую любовь.

Пожалуй, самая красивая пара.

Талантливые, умные, интеллигентные. Очень уважаю вашу семью.

Какая вы прекрасная пара, здоровья, счастья, любви вам.

Какие красивые взрослые умные люди! Пусть миром правит любовь!

Немаловажно с кем проходишь этот жизненный путь, ваша супруга мудрая, красивая женщина.

Очень вас люблю по отдельности и как пару. Спасибо за ваше творчество и сотворчество, вы удивительные, и да, мне тоже кажется, что это судьба.

Долгих счастливых лет жизни вместе! Семейного благополучия! Процветания! Взаимопонимания и творческих успехов! – написали преданные фанаты.

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Леонид Агутин ранее перенес срочную хирургическую операцию. По словам 55-летнего певца, врачи случайно обнаружили у него блуждающий тромб с помощью ультразвукового исследования. Исполнитель опубликовал фотографию из больничной палаты, после чего поблагодарил поклонников за заботу и переживания.