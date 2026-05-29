"Грустный праздник": Леонид Агутин публично обратился к Анжелике Варум

26 мая 2026 года известная российская эстрадная певица, актриса и автор песен Анжелика Варум отметила личный праздник. Ей исполнилось 57 лет. С днем рождения артистку поздравили супруг Леонид Агутин и композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram заслуженный артист РФ опубликовал фотографию жены, под которой посвятил ей стихотворение.

"В моей душе восторг и счастье, И удивительный покой, Ведь день рождения – грустный праздник, Когда он твой. Когда тебя все поздравляют, Что дотянул, что стал взрослей. Я знаю, но тебе желаю, Как можно больше этих дней. Побольше их насколько можно, Для нас, для всех и для меня. И осторожно, и тревожно, Любовь и свет в себе храня. С днем рождения, моя любовь! Да будет свет!" – написал 57-летний Леонид Агутин.

А 71-летний маэстро поделился архивным видео совместного выступления с именинницей, где она исполняет песню "Речной трамвайчик" (музыка: И. Крутой, стихи: Е. Муравьев).

"С днем рождения, хрупкая, мудрая и бесконечно талантливая Анжелика… Есть артисты, которые создают вокруг себя особую магию. Анжелике достаточно просто выйти на сцену – и весь зал замирает. В ней удивительным образом сочетаются девичье очарование, женская мудрость и высочайший профессионализм!" – отметил Игорь Крутой.

Он пожелал певице гармонии, крепкого здоровья и неиссякаемого творческого горения.

"Пусть каждый твой день будет наполнен любовью близких, заботой, цветами и, конечно, новыми красивыми мелодиями. Будь счастлива и здорова! С праздником", – заключил композитор.

Поклонники и коллеги по цеху присоединились к поздравлениям и пожелали Варум здоровья и счастья:

"Всегда молодая и нежная".

"Анжелика, с рождением! Люблю и желаю всего самого, самого хорошего".

"С днем рождения, королева и муза! Тонкая в смыслах, чувствах и любви!"

"Красивенное исполнение этой песни! Как будто это всегда была ее песня!"

"Я с детства люблю этот завораживающий голос. Спасибо и с днем рождения".

"С днем рождения, прекрасная Анжелика! Утонченная, стильная, талантливая".

"Присоединяюсь ко всем поздравлениям прекрасной и неповторимой Анжелике! Какой вы внимательный!"

"Самая романтичная, самая гармоничная пара моего детства! С днем рождения, сладкоголосая Анжелика".

"С днем рождения, красавица Анжелика! Невероятная, нежная, женственная, грандиозная женщина! Всех благ, здоровья и благополучия!"

"Присоединяюсь к поздравлениям... Когда-то Анжелика начинала в моей "Комбинации" простой клавишницей... И всегда ее отличала скромность, ум, музыкальность и чувство "Такта" во всех смыслах..."

"Я прям ждала этого поздравления! Помню, что сегодня день рождения у самой прекрасной и нежной, неповторимой… Для меня она женственная, особенная, утонченная, милая… Когда вижу ее на сцене, просто хочется обнять… С днем рождения… С каждым годом мы становимся только мудрее".

"Игорь Яковлевич, какой же вы... прекрасный друг, который всегда находит нужные, важные и искренне теплые слова для тех людей, что всегда рядом, в сердце! С днем рождения чудесную Анжелику Варум! Счастья, здоровья и любви! Ее голос – колокольчик, проникает в глубины души! Люблю, маэстро, ваши с ней песни".

