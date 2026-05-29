Культура и шоу-бизнес

"Грустный праздник": Леонид Агутин публично обратился к Анжелике Варум

певица Анжелика Варум, певец Леонид Агутин, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 10:43 Фото: Instagram/korolevamary
26 мая 2026 года известная российская эстрадная певица, актриса и автор песен Анжелика Варум отметила личный праздник. Ей исполнилось 57 лет. С днем рождения артистку поздравили супруг Леонид Агутин и композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram заслуженный артист РФ опубликовал фотографию жены, под которой посвятил ей стихотворение.

"В моей душе восторг и счастье,

И удивительный покой,

Ведь день рождения – грустный праздник,

Когда он твой.

Когда тебя все поздравляют,

Что дотянул, что стал взрослей.

Я знаю, но тебе желаю,

Как можно больше этих дней.

Побольше их насколько можно,

Для нас, для всех и для меня.

И осторожно, и тревожно,

Любовь и свет в себе храня.

С днем рождения, моя любовь!

Да будет свет!" – написал 57-летний Леонид Агутин.

А 71-летний маэстро поделился архивным видео совместного выступления с именинницей, где она исполняет песню "Речной трамвайчик" (музыка: И. Крутой, стихи: Е. Муравьев).

"С днем рождения, хрупкая, мудрая и бесконечно талантливая Анжелика… Есть артисты, которые создают вокруг себя особую магию. Анжелике достаточно просто выйти на сцену – и весь зал замирает. В ней удивительным образом сочетаются девичье очарование, женская мудрость и высочайший профессионализм!" – отметил Игорь Крутой.

Он пожелал певице гармонии, крепкого здоровья и неиссякаемого творческого горения.

"Пусть каждый твой день будет наполнен любовью близких, заботой, цветами и, конечно, новыми красивыми мелодиями. Будь счастлива и здорова! С праздником", – заключил композитор.

Поклонники и коллеги по цеху присоединились к поздравлениям и пожелали Варум здоровья и счастья:

  • "Всегда молодая и нежная".
  • "Анжелика, с рождением! Люблю и желаю всего самого, самого хорошего".
  • "С днем рождения, королева и муза! Тонкая в смыслах, чувствах и любви!"
  • "Красивенное исполнение этой песни! Как будто это всегда была ее песня!"
  • "Я с детства люблю этот завораживающий голос. Спасибо и с днем рождения".
  • "С днем рождения, прекрасная Анжелика! Утонченная, стильная, талантливая".
  • "Присоединяюсь ко всем поздравлениям прекрасной и неповторимой Анжелике! Какой вы внимательный!"
  • "Самая романтичная, самая гармоничная пара моего детства! С днем рождения, сладкоголосая Анжелика".
  • "С днем рождения, красавица Анжелика! Невероятная, нежная, женственная, грандиозная женщина! Всех благ, здоровья и благополучия!"
  • "Присоединяюсь к поздравлениям... Когда-то Анжелика начинала в моей "Комбинации" простой клавишницей... И всегда ее отличала скромность, ум, музыкальность и чувство "Такта" во всех смыслах..."
  • "Я прям ждала этого поздравления! Помню, что сегодня день рождения у самой прекрасной и нежной, неповторимой… Для меня она женственная, особенная, утонченная, милая… Когда вижу ее на сцене, просто хочется обнять… С днем рождения… С каждым годом мы становимся только мудрее".
  • "Игорь Яковлевич, какой же вы... прекрасный друг, который всегда находит нужные, важные и искренне теплые слова для тех людей, что всегда рядом, в сердце! С днем рождения чудесную Анжелику Варум! Счастья, здоровья и любви! Ее голос – колокольчик, проникает в глубины души! Люблю, маэстро, ваши с ней песни".

Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова после концерта в Астане

Ранее стало известно о причинах госпитализации 91-летнего отца Леонида Агутина.

