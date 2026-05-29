"Грустный праздник": Леонид Агутин публично обратился к Анжелике Варум
В своем Instagram заслуженный артист РФ опубликовал фотографию жены, под которой посвятил ей стихотворение.
"В моей душе восторг и счастье,
И удивительный покой,
Ведь день рождения – грустный праздник,
Когда он твой.
Когда тебя все поздравляют,
Что дотянул, что стал взрослей.
Я знаю, но тебе желаю,
Как можно больше этих дней.
Побольше их насколько можно,
Для нас, для всех и для меня.
И осторожно, и тревожно,
Любовь и свет в себе храня.
С днем рождения, моя любовь!
Да будет свет!" – написал 57-летний Леонид Агутин.
А 71-летний маэстро поделился архивным видео совместного выступления с именинницей, где она исполняет песню "Речной трамвайчик" (музыка: И. Крутой, стихи: Е. Муравьев).
"С днем рождения, хрупкая, мудрая и бесконечно талантливая Анжелика… Есть артисты, которые создают вокруг себя особую магию. Анжелике достаточно просто выйти на сцену – и весь зал замирает. В ней удивительным образом сочетаются девичье очарование, женская мудрость и высочайший профессионализм!" – отметил Игорь Крутой.
Он пожелал певице гармонии, крепкого здоровья и неиссякаемого творческого горения.
"Пусть каждый твой день будет наполнен любовью близких, заботой, цветами и, конечно, новыми красивыми мелодиями. Будь счастлива и здорова! С праздником", – заключил композитор.
Поклонники и коллеги по цеху присоединились к поздравлениям и пожелали Варум здоровья и счастья:
- "Всегда молодая и нежная".
- "Анжелика, с рождением! Люблю и желаю всего самого, самого хорошего".
- "С днем рождения, королева и муза! Тонкая в смыслах, чувствах и любви!"
- "Красивенное исполнение этой песни! Как будто это всегда была ее песня!"
- "Я с детства люблю этот завораживающий голос. Спасибо и с днем рождения".
- "С днем рождения, прекрасная Анжелика! Утонченная, стильная, талантливая".
- "Присоединяюсь ко всем поздравлениям прекрасной и неповторимой Анжелике! Какой вы внимательный!"
- "Самая романтичная, самая гармоничная пара моего детства! С днем рождения, сладкоголосая Анжелика".
- "С днем рождения, красавица Анжелика! Невероятная, нежная, женственная, грандиозная женщина! Всех благ, здоровья и благополучия!"
- "Присоединяюсь к поздравлениям... Когда-то Анжелика начинала в моей "Комбинации" простой клавишницей... И всегда ее отличала скромность, ум, музыкальность и чувство "Такта" во всех смыслах..."
- "Я прям ждала этого поздравления! Помню, что сегодня день рождения у самой прекрасной и нежной, неповторимой… Для меня она женственная, особенная, утонченная, милая… Когда вижу ее на сцене, просто хочется обнять… С днем рождения… С каждым годом мы становимся только мудрее".
- "Игорь Яковлевич, какой же вы... прекрасный друг, который всегда находит нужные, важные и искренне теплые слова для тех людей, что всегда рядом, в сердце! С днем рождения чудесную Анжелику Варум! Счастья, здоровья и любви! Ее голос – колокольчик, проникает в глубины души! Люблю, маэстро, ваши с ней песни".
Ранее стало известно о причинах госпитализации 91-летнего отца Леонида Агутина.