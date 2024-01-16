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Николь Кидман раскрыла неловкий секрет своего прихода в Голливуд

Николь Кидман раскрыла неловкий секрет своего прихода в Голливуд Фото: wikimedia
Знаменитая актриса Николь Кидман призналась, что ей пришлось пойти на хитрость, чтобы получить первые роли в Голливуде. Она поделилась воспоминаниями о начале карьеры в интервью подкасту The Radio Times, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph 16 января, в подкасте Николь Кидман впервые призналась, что ей приходилось идти на хитрость ради актерской карьеры. Она лгала о своем росте, поскольку опасалась, что из-за него у нее могут возникнуть проблемы.

Рост Николь Кидман составляет 180 сантиметров. В начале карьеры актриса его специально занижала, поскольку ей говорили, что с таким ростом ей будет сложно получать роли в Голливуде. Кидман также рассказала, что над ней подшучивали из-за внешности – например, спрашивали, "как там воздух наверху".

56-летняя актриса добавила, что высокий рост до сих пор доставляет ей неудобства. Из-за него у Кидман возникли проблемы с коленями. В то же время она научилась использовать свой рост в качестве преимущества. Актриса отметила, что сейчас в киноиндустрии у женщин появилось больше возможностей для самовыражения.

"Что по-настоящему важно – то, позволяешь ли ты другим людям говорить тебе "да" или "нет", и то, принимаешь ли ты их ответы", – заключила Николь Кидман.

Николь Кидман – обладательница "Оскара" за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" 2003 года, а также множества других престижных кинопремий. Она известна по ролям в таких картинах, как "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Другие", "Догвилль", "Холодная гора", "Золотой компас", "Принцесса Монако" и многих других фильмах.

Ранее Николь Кидман впечатлила поклонников эффектной фотосессией в вечернем платье.

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