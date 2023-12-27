Александр Бублик: Я должен держать свое слово

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (32 АТР) поделился воспоминаниями о матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой на стадии 1/16 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

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Тогда произошел странный инцидент: по ходу третьего сета при счете 6:4, 6:7, 3:4 казахстанский теннисист внезапно отказался продолжать игру и ушел с корта, не имея на то причин. Александр Бублик объяснил свой неожиданный поступок.

"Карреньо играл лучше меня, стабильнее, но я побеждал, потому что выполнял какие-то невероятные удары. Я взял сет и подавал на матч при 5:4. Потом я мог сделать брейк при 5:5, потом был тай-брейк, где я сначала вел, но в итоге проиграл. Я был просто вне себя и сказал ему при переходе: "Если ты сделаешь брейк в третьем сете, я уйду с корта". Он сделал это при счете 3:3, я пожал ему руку и ушел. Я должен держать свое слово. Не уверен, что многие игроки могут следовать этому правилу", – сказал Бублик на торжественном ужине с участием норвежца Каспера Рууда и француза Бенуа Пэра, видео которого было опубликовано на канале UTS.

Сезон-2023 стал для Бублика одним из самых успешных в карьере. В этом году Александр завоевал два титула на уровне ATP: в июне выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) (в финале он в трех сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва), а в октябре – турнир категории ATP-250 на харде в Антверпене (Бельгия), там в решающем матче Бублик одолел француза Артюра Фиса. Лучшим его достижением на турнирах "Большого шлема" стал четвертый круг Уимблдона. В мировом рейтинге первая ракетка Казахстана завершил сезон на 32 месте.

Ранее Александр Бублик поделился своим мнением об игроках АТР тура.