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Николь Кидман впервые рассказала, как на нее повлиял развод с Томом Крузом

актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 00:10 Фото: Instagram/nicolekidman
Американская актриса Николь Кидман впервые призналась, что отказалась от роли в кино из-за развода с Томом Крузом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood, артистка Джоди Фостер в диалоге отметила, что "существует неправильное представление, что женщины-актрисы каким-то образом враждуют друг с другом, или они друг другу не нравятся".

"Например, Николь, я взяла на себя роль в фильме, из которого тебе пришлось уйти", – начала Фостер.

Между тем, Кидман призналась, что благодарна актрисе за это.


"Да! И спасибо тебе. Мне было действительно плохо. Я понимала, что у меня нервный срыв. И Джоди взяла верх, слава Богу", – рассказала Кидман.

В данное время Николь Кидман замужем за Китом Урбаном, с которым они поженились в 2006 году. Двое приемных детей актрисы, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она делит с бывшим мужем Томом Крузом, выступали на церемонии в качестве подружки невесты и шафера. Через два года после свадьбы у Николь и Кита родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два — вторая дочь, Фэйт Маргарет.

Ранее сообщалось, что 61-летний Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы.

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