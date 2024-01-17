Ерке Есмахан соскучилась по сцене

Известная исполнительница хита "Қайда" Ерке Есмахан заявила преданным фанатам, что соскучилась по сцене, сообщает Zakon.kz.

39-летняя певица предстала перед публикой в вечернем наряде. Красивые снимки артистка опубликовала 16 января 2024 года на личной странице в Instagram.

"Хочу вернуться из "декретной" Ерке в певицу Ерке. Соскучилась по сцене", – сказано в подписи к публикации.

Есмахан также выразила надежду, что и по ней соскучились поклонники.

Кроме того, в stories звезда опубликовала анонс выступлений на март.

В ноябре 2023 года Есмахан стала мамой во второй раз. Уже в январе 2024 года она выступила с громким заявлением. Тогда семья провела обряд "қырқынан шығару" сыну дома и теперь, по словам Есмахан, она может гулять.