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Культура и шоу-бизнес

40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности

40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:02 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с армией поклонников радостной новостью. В звездной семье ожидается пополнение. Для исполнительницы хита "Қайда?" и ее молодого супруга Raim это будет второй совместный ребенок, сообщает Zakon.kz.

Семейную фотосессию артистка опубликовала 27 декабря 2024 года на странице в Instagram. В кадре Есмахан предстала в черном платье, подчеркивающим ее округлившийся животик.

Также на снимках можно увидеть ее супруга и двух сыновей: Муслима и Ислама.

"Счастье. Пусть в каждой семье услышат смех малыша", – написала она в подписи к публикации.

Комментаторы принялись поздравлять знаменитость с важным событием и оставили ряд добрых пожеланий.

23 ноября 2023 года RaiM и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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