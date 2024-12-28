40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с армией поклонников радостной новостью. В звездной семье ожидается пополнение. Для исполнительницы хита "Қайда?" и ее молодого супруга Raim это будет второй совместный ребенок, сообщает Zakon.kz.
Семейную фотосессию артистка опубликовала 27 декабря 2024 года на странице в Instagram. В кадре Есмахан предстала в черном платье, подчеркивающим ее округлившийся животик.
Также на снимках можно увидеть ее супруга и двух сыновей: Муслима и Ислама.
"Счастье. Пусть в каждой семье услышат смех малыша", – написала она в подписи к публикации.
Комментаторы принялись поздравлять знаменитость с важным событием и оставили ряд добрых пожеланий.
23 ноября 2023 года RaiM и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.
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