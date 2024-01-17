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69-летняя мама Алсу покорила соцсети

69-летняя мама Алсу покорила соцсети Фото: Instagram/alsou_a
Российская исполнительница хитов "Зимний сон" и "Иногда" Алсу поделилась с подписчиками видео с мамой. 69-летняя Разия Сафина на кадрах позировала для дочери в ярко-красном комбинезоне, сообщает Zakon.kz.

Видео артистка разместила на личной странице в Instagram 17 января 2024 года.

В подписи к публикации Алсу спросила у армии поклонников про сходство с мамой.

"Наша самая стильная и красивая модель. Я похожа на маму?" – уточняет певица.

Комментаторы не заставили себя ждать и закидали комплиментами звездное семейство.

Алсу не раз уже признавалась, что хочет выглядеть так же хорошо, как ее мать.

  • Алсу, мама ваша выглядит отменно! Но вы – другая!
  • Мама вообще не меняется! Выглядит потрясающе! Ты все взяла лучшее от папы и от мамы.
  • Не похожа ни на папу, ни на маму. Вы красотка!
  • Какая красота. Я теперь понимаю, в кого такая игривость, шарм и женственность, – отмечают фолловеры.

В начале 2024 года Алсу заявила о серьезных переменах в жизни. Тогда она уточнила, что прошедший год был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост.

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