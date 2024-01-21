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Алматинский блогер выяснил, что американцы знают о Казахстане

алматинский блогер в США Фото: Instagram/archibaaalt
Алматинский блогер Артур Аскарулы прошелся по Нью-Йорку и выяснил, что знают американцы о Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

Как выяснилось, не так много жителей США имеют представление о Казахстане. Однако тем немногим, которые хоть как-то смогли ответить на вопросы блогера, Аскарулы подарил шоколадку с флагом Республики.

Между тем, отметим, что один из опрошенных американцев рассказал, что знает об Алматы и казахской игре кокпар, которую он считает уверительной.

Ранее Аскарулы показал, как казахстанские болельщики поддерживают сборную страны по футболу на предстоящем матче с Данией.

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Казахстан Нью-Йорк США
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