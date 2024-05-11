Что знают о Казахстане жители Мадрида: шуточный опрос блогера озадачил Казнет

Популярный казахстанский блогер Артур Аскарулы провел уличный опрос среди жителей Мадрида (Испания), сообщает Zakon.kz.

Видеоблогер, которого пользователи Сети знают под ником archibaaalt, 11 мая выложил на своей странице в Instagram.

Как оказалось, многие жители и гости Мадрида не знают ничего про Казахстан. Но часть опрошенных упомянула про Алматы, боксера Геннадия Головкина и даже фильм "Борат". Также один испанец отметил, что Казахстан находится в Центральной Азии, а другой вспомнил, что рядом с Россией.

Публикация нашла отклик среди пользователей Казнета и набрала множество просмотров и лайков. Но многие казахстанцы были удивлены, что жители Испании ничего не знают про нашу страну. Приводим некоторые комментарии:

По ходу в Европе не изучают географию, наши по-любому рассказали про топ-10 стран по площади, как минимум.

"Астана" же с "Вильярреалом" играла, за "Астану" выступал Альберто Контадор, и они все равно не знают.

Качество испанского образования не везде хорошее. Хотя изучение географии и истории для нас элементарно, а для них это неважно.

Ранее Zakon.kz рассказал о жизни казахстанки в Испании. Подробнее можно прочитать здесь.