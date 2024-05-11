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Что знают о Казахстане жители Мадрида: шуточный опрос блогера озадачил Казнет

Что знают о Казахстане жители Мадрида: шуточный опрос блогера озадачил Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 18:51 Фото: pixabay
Популярный казахстанский блогер Артур Аскарулы провел уличный опрос среди жителей Мадрида (Испания), сообщает Zakon.kz.

Видеоблогер, которого пользователи Сети знают под ником archibaaalt, 11 мая выложил на своей странице в Instagram.

Как оказалось, многие жители и гости Мадрида не знают ничего про Казахстан. Но часть опрошенных упомянула про Алматы, боксера Геннадия Головкина и даже фильм "Борат". Также один испанец отметил, что Казахстан находится в Центральной Азии, а другой вспомнил, что рядом с Россией. 

Публикация нашла отклик среди пользователей Казнета и набрала множество просмотров и лайков. Но многие казахстанцы были удивлены, что жители Испании ничего не знают про нашу страну. Приводим некоторые комментарии: 

  • По ходу в Европе не изучают географию, наши по-любому рассказали про топ-10 стран по площади, как минимум.
  • "Астана" же с "Вильярреалом" играла, за "Астану" выступал Альберто Контадор, и они все равно не знают.
  • Качество испанского образования не везде хорошее. Хотя изучение географии и истории для нас элементарно, а для них это неважно. 

Ранее Zakon.kz рассказал о жизни казахстанки в Испании. Подробнее можно прочитать здесь

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